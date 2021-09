Il Volo, nella vita di Ignazio Boschetto c’è lei: bellissimo volto della televisione

Ignazio Boschetto fa parte del gruppo musicale Il Volo e da anni sta riscuotendo un enorme successo. Dotato di grande fascino ed eleganza, non tutti conoscono la sua neo fidanzata. Ecco di chi si tratta. È semplicemente bellissima.

Nuova fiamma per Ignazio Boschetto

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Hanno ottenuto il successo sia nel mondo della musica italiana che internazionale, in quanto tendono ad abbracciare stili sia classici che moderni. Il loro trampolino di lancio è stato il Festival di Sanremo 2015 che hanno vinto proponendo il brano Grande amore. Come se non bastasse questo pezzo ha rappresentato l’Italia all’Eurovision song contest 2015 classificandosi al terzo posto. Tutti sono concordi nel dire che i ragazzi nel corso del tempo non solo sono migliorati da un punto di vista artistico, ma anche da un punto di vista estetico. Era inevitabile che avessero accanto delle ragazze altrettanto stupende. Nel caso di Ignazio la ragazza che ha la fortuna di essere entrata nel suo cuore si chiama Ana Paula Guedes. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

“Personalmente quando amo non amo a metà!”

Ana Paula e Ignazio stanno insieme da poco tempo. I fan non sanno ancora le dinamiche che hanno portato i due ad incontrarsi. Non si sa neanche quando hanno deciso di dare inizio a questa frequentazione. Del resto Ignazio è noto per essere molto riservato, tratto caratteristico del suo carattere che non è mai passato inosservato. Sul suo profilo Instagram per il momento non ci sono ancora foto di coppia. L’unico indizio che conferma il loro fidanzamento è stato un commento che lui ha lasciato prima della partenza di Ana Paula per la nuova edizione di Danca dos famosos, ovvero Ballando con le stelle in versione brasiliana. La ragazza è laureata in ingegneria civile, studia teatro ed è maestra di danza. Non a caso è una delle ballerine professioniste del cast dello show e vi fa parte da ben 5 anni. Anche lei ha voluto lasciare un segno tangibile del loro amore con un bellissimo post: “Vivere e condividere con una persona è qualcosa di molto importante. Personalmente quando amo non amo a metà!“.

Leggi anche -> Il Volo, quando guadagnano Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble: le cifre

“L’amore di Ana Paula ha fatto ritrovare il sorriso a Boschetto”

Sul settimanale Dipiùtv si è parlato di questa nuova coppia: “L’amore di Ana Paula ha fatto ritrovare il sorriso a Boschetto dopo un anno che è stato senza dubbio difficile”. I fan solo contenti di aver ricevuto questa notizia perché il ragazzo è entrato nei loro cuori con lo scorrere del tempo. Anche se stanno insieme da poco, pare che ci siano tutti i presupposti per una grande storia d’amore. Lo scopriremo nel corso del tempo.

Leggi anche -> Il Volo ieri e oggi | Come sono cambiati i tre cantanti: com’erano da Antonella Clerici