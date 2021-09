Ilary Blasi, avete mai visto la bellissima mamma Daniela? Due gocce d’acqua

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate dagli italiani da anni. Attualmente è al timone della conduzione del nuovo programma della Mediaset Stars in the star. Non tutti sanno che ha una mamma bellissima. Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Nuovo programma per Ilary Blasi

Ilary Blasi è una dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Fin da piccola è entrata a farne parte. Tutto ha avuto inizio nel 1984 quando a tre anni è comparsa nello spot dell’Olio Cuore con l’attrice Mariangela Melato. Successivamente un’amica di famiglia stava cercando una bambina per uno spot di panettoni. Dopo una serie di soddisfazioni professionali ha ottenuto il ruolo di letterina a Passaparola, il quiz televisivo condotto da Gerry Scotti. In quell’occasione ha avuto modo di conoscere una collega, nonché amica Silvia Toffanin. Successivamente ha deciso di dedicarsi alla conduzione e ha si è fatta valere in tanti programmi televisivi, come il Grande fratello e L’isola dei famosi. Adesso si sta cimentando in una nuova avventura accanto a una giuria d’eccezione, composta da personaggi televisivi di grande spessore come Claudio Amendola. Tutti sono concordi nel dire che sia ha un fascino spettacolare. Del resto la bellezza è un tratto caratteristico della famiglia Blasi. Chi conosce la madre può confermare ciò.

Una madre lontana dai riflettori

La donna si chiama Daniela ed è estranea al mondo dello spettacolo. Nella vita svolge il lavoro di vigile nella capitale italiana. È sposata con Roberto e dalla loro unione sono nate Ilary, Silvia e Melory. La conduttrice le somiglia tantissimo: stessi lineamenti del viso, colore dei capelli e sorriso. Non ha approfittato della notorietà della figlia, dato che conduce una vita “normale” lontana dai riflettori. Ilary tende sempre a pubblicare delle foto in compagnia della madre e solo così i follower hanno modo di vederla. Come accennato prima, è lontana dai riflettori e anche dai social.

Leggi anche -> Star in the Star di Ilary Blasi troppo simile a Tale e Quale Show di Carlo Conti? La Rai provoca: “Fanno concorrenza”

Prime critiche per Star in the star

La prima puntata di Star in the star ha riscosso un enorme successo e il merito è di coloro che si sono messi in gioco. Sono dei personaggi famosi che si esibiscono in performance davvero entusiasmanti. Tuttavia non è dato sapere la loro identità, dunque la giuria cerca di capire chi di nasconde dietro a trucchi e parrucche. Come consuetudine non sono tardate ad arrivare le polemiche, poiché qualcuno ha insinuato che il format ricorda molto quello di Tale e quale show. Arriverà la replica? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Leggi anche -> Ilary Blasi al timone del nuovo show di Canale 5 Star in the Star: ecco le 10 maschere dello show