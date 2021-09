Marco Mengoni è fidanzato? Il cantante rompe il silenzio e parla della sua vita privata

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati degli ultimi anni. Sta riscuotendo un enorme successo con la brano Ma Stasera e pare che stia lavorando a nuovi progetti per stupire ancora una volta i fan. Nonostante sia un personaggio pubblico, tende a tutelare la sua privacy. Per questo motivo non si sa se il ragazzo con il quale è stato paparazzato sia il suo fidanzato. Ecco la foto.

Brillante carriera per Marco Mengoni

Nato a Ronciglione il 25 dicembre 1988, Marco Mengoni è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best european act agli MTV Europe music awards sia nel 2010 che 2015. A 16 anni ha deciso di intraprendere la carriera solista e ha partecipato alla terza edizione del talent show X-Factor. Grazie a quest’esperienza ha ottenuto un contratto discografico con la Sony music. Successivamente ha partecipato per ben due volte a Festival di Sanremo proponendo i brani: Credimi ancora (2010) e L’essenziale (2013). Ha ottenuto tante soddisfazioni e il merito è senza dubbio della sua strabiliante voce. Ha un timbro tipicamente soul con accenti pop-rock. La grande Mina gli ha fatto dei complimenti per il controllo vocale. Come se non bastasse Lucio Dalla lo ha definito uno degli artisti migliori degli ultimi anni con una grande personalità. I fan sanno perfettamente che tende a tutelare la sua privacy, anche se di recente è stato visto in compagnia di un ragazzo.

“Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela”

Da qualche settimana si chiede a gran voce se nella vita di Marco c’è qualcuno. Non è mai arrivata né una conferma né una smentita da parte del diretto interessato. Anzi in varie occasioni è stato lui a giocare su questo ipotetico fidanzamento. Durante un’intervista ha dichiarato testuali parole: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati”. Ha fatto capire che intende tenere lontana la vita privata dai riflettori, anche se risulta difficile tenere a bada i fotografi. È stato visto con un misterioso ragazzo al supermercato.

Leggi anche -> Marco Mengoni prima e dopo: com’era il cantante a 17 anni, diversissimo

I fan in attesa di conferme

Mengoni sembra avere complicità con il misterioso ragazzo, ma per ora è tutto avvolto nel manto del mistero. “Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna”. Con queste parole ha lasciato intendere che potrebbe anche innamorarsi di un uomo.

Leggi anche -> Covid, lutto per Marco Mengoni: morta nonna Iolanda