Sossio Aruta e Ursula Di Bernardo, continua la guerra via social | L’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Siamo esseri umani”

Torniamo a parlare della crisi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, dopo un lungo percorso all’interno degli studi di Uomini e Donne, hanno continuato a vivere la loro storia d’amore anche lontano dalle telecamere. A distanza di anni dal primo incontro, Sossio e Ursula sono diventati genitori di una splendida bambina, Bianca, coronando così il sogno di creare insieme una famiglia.

Alcuni giorni fa, con grande sorpresa di tutti i loro fan, Sossio ha annunciato la fine della relazione con Ursula tramite un post pubblicato su Instagram. Poche ore più tardi, però, l’ex cavaliere del trono over ha deciso di cancellare la pubblicazione, creando scompiglio e confusione tra gli utenti del Web. Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Sossio chiarisce le ragioni del suo gesto

Dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore tramite un post su Instagram, successivamente rimosso, Sossio Aruta decide di tornare nuovamente sulla faccenda per chiarire le ragioni del suo gesto. Per informare i fan del momento di crisi che lui e Ursula Bennardo stanno attraversando, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una foto con sfondo nero e la frase “Game over“. Frase che, ovviamente, non è piaciuta alla sua ex compagna. Qualche ora dopo la rimozione del post incriminato, Sossio ha deciso di pubblicare sul suo account social un video nel quale ha spiegato quanto accaduto.

“Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato, ho fatto uno scivolone scrivendo ‘Game over’. Certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca come un gioco” ha spiegato Sossio. L’ex cavaliere ha successivamente aggiunto: “Ho sbagliato, sbagliare è umano, e infatti ho eliminato il post. […] Ho deciso di rendere pubblico questo brutto momento per la stima che ci avete sempre trasmesso, per tutti gli elogi che ci avete sempre fatto e perché avete condiviso con noi le nostre emozioni e questa storia d’amore. Prima o poi sarebbe uscito fuori, io ho anticipato tutto. […] Se ci saranno, come mi auguro, degli sviluppi positivi, vi terrò al corrente io”.

Se son rose fioriranno

Sono tante le storie d’amore andate buon fine sbocciate grazie al dating show Uomini e Donne. Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, Clarissa Marchese e Federico Gregorucci, Marco Fantini e Beatrice Valli: queste sono solo alcune delle coppie che, terminato il programma, hanno fatto crescere il loro legame fino a formare una famiglia. Per altri, invece, le cose sono andate diversamente. Giulia De Lellis e Andrea Damante, ad esempio, dopo anni di amore trascorsi insieme, hanno deciso di prendere strade diverse. La stessa sorte è toccata, purtroppo, a Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Cosa succederà tra Sossio e Ursula? Riusciranno a ricomporre i pezzi della loro storia d’amore o tra i due è davvero finita?