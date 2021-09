Emmy Award, trionfano The Crown e La Regina degli Scacchi, delude Bridgerton | Tutti i vincitori

Netflix domina la serata degli Emmy a Los Angeles, anche se Bridgerton – una delle serie più viste in assoluto sulla piattaforma streaming – resta all’asciutto. Ecco chi sono i vincitori di questa 73° edizione.

La 73° edizione degli Emmy

Nella serata di ieri si è svolta a Los Angeles la 73°esima edizione degli Emmy Award, il Premio Oscar per serie e miniserie televisive o in streaming. Non ci sono state grandi sorprese: sugli scudi, come nelle previsioni, la serie The Crown, sulla vita della Famiglia Reale britannica, che ha portato a casa ben 7 premi. Bene anche Netflix e le sue serie, anche se il colosso streaming resta all’asciutto per Bridgerton.

Questa edizione è stata caratterizzata dall’introduzione, accanto alle parole actor e actress – attore e attrice – del termine più inclusivo perfomer, che può comparire sulla statuetta e sul certificato di vittoria su richiesta del vincitore. Ma sui social – specie su Twitter – è montata la polemica, con l’hashtag #EmmySoWhite, in protesta per i pochi riconoscimenti assegnati ad attori, registi e sceneggiatori di colore.

Tutti i premi

Come annunciato, il Premio Miglior Serie Drammatica è stato vinto da The Crown, mentre la Miglior Serie Comica da Ted Lasso e Miglior Miniserie va a La Regina degli Scacchi. Miglior Attrice Protagonista per una serie drammatica va Olivia Colman, per The Crown, mentre il Miglior Protagonista è Josh O’Connor, per la stessa serie. Attrice protagonista in una serie comica per Jean Smart di Hacks, mentre Miglior Attore protagonista a Jason Sudeikis per Ted Lasso.

Miglior Attore e Migliore Attrice per una miniserie a Ewan McGregor per Halston e Kate Winslet per Omicidio a Easttown. Passiamo alla regia: per la serie comica, Lucia Aniello per Hacks, mentre per le serie drammatiche Jessica Hobbs The Crown. Per la prima volta questi riconoscimenti vengono assegnati a due donne.