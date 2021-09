Guendalina Tavassi torna sulla sua aggressione: accuse via social: “Secondo voi chi è stato?”

Guendalina Tavassi rivela il motivo per cui ha bloccato il contatto dell’ex marito sul cellulare di sua figlia e fa sapere a tutti, di aver subito delle violenze da lui. Umberto D’Aponte non ci sta e dice la sua, attraverso il suo profilo social.

Contatto bloccato

Ormai i litigi all’interno delle famiglie si fanno sui social ed è quello che sta succedendo in queste ore tra l’ex gieffina Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte, il suo ex marito. Sui profili Instagram dei diretti interessati infatti, si sta consumando un’accesa discussione, con botta e risposta a suon di video-stories e screenshot e con un unico denominatore comune: la platea dei follower che ascolta, guarda, giudica e commenta.

Le accuse che la Tavassi scaglia contro d’Aponte sono pesanti. L’Influencer dopo aver bloccato il contatto del suo ex marito sul cellulare della figlia Chloe ne rivela i motivi, mentre lui, condivide la foto che attesta questa sua decisione, con una frase che esprime il suo attuale stato d’animo: “Senza Parole. Forse i messaggi d’amore che ci mandiamo io e mia figlia danno fastidio a qualcuno. Vorrà dire che ci rifaremo da vicino…”. La romana 35enne a sua volta ribatte con durissime insinuazioni.

Le accuse di Guendalina Tavassi contro il suo ex marito

Guendalina Tavassi ci tiene a specificare ai suoi follower, attraverso alcune stories condivise in queste ultime ore, cosa l’ha spinta a negare il contatto telefonico del padre nei confronti della figlia:

“Ragazzi vi spiego un attimino in breve così capite e evitiamo di scrivere cavolate. Io dopo l’accaduto ho dovuto bloccare quel contatto dal cellulare di mia figlia perché mi è stato detto dalle autorità competenti. Questo non vuol dire che il padre non vede i figli. Perché li ha visti fino all’altro ieri e poi non ha potuto. Può chiamarli, può sentirli con il mio telefono e vederli quando può e quando vuole. Detto ciò, giochiamo ad Indovina Chi. Perché io vi faccio delle persone intelligenti. Frattura alle ossa nasali, un occhio nero, sono stata al pronto soccorso, alla Polizia. Secondo voi chi è stato quindi?”

D’Aponte non perde tempo a divulgare il suo pensiero e la sua difesa:

“La gente farebbe di tutto pur di screditare una persona sapendo che gli ha voluto bene. Incredibile questa cosa. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole”. Sono alcune delle parole che l’imprenditore campano ha pronunciato nelle sue stories in queste ore. E aggiunge: “Ci sono donne che veramente subiscono violenze, vengono sfondate, maltrattate e fatte di tutto. Non si gioca con ‘ste cose”.