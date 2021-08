Guendalina Tavassi conferma il nuovo amore: “Finalmente ho trovato la felicità”

Guendalina Tavassi è al centro del gossip per la sua nuova relazione. Finalmente è uscita allo scoperto con il nuovo compagno. Si tratta di un noto proprietario di un ristorante di Roma. Ecco delle informazioni interessanti sul suo conto.

Guendalina Tavassi torna a sorridere

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri. Non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose. Detto questo, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”. Ecco lo sfogo che Guendalina Tavassi ha lasciato per iscritto sui social in seguito alla segnalazione fatta dall’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo aveva pubblicato una foto della donna in compagnia di un uomo misterioso. Per questo motivo i follower hanno iniziato a farle delle domande. L’ex gieffina non ha nascosto il fastidio che ha provato per questa faccenda, soprattutto per i figli. Non a caso avrebbe voluto aspettare ancora un po’ per dare la notizia, ma è stata anticipata dalle circostanze. Fino a qualche ora fa non si sapeva nulla del luogo in questione. Adesso, invece, ha confermato l’amore che la lega da qualche mese a Fabrizio Perna. Ecco le sue parole.

“Ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”

“Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non può sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perché la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare mai. E’ una persona vera, e da come si comporta e da come parla è anche un grandissima Mamma, e va rispettata per questo”. Guendalina ha anche pubblicato un video su Instagram in cui compare con Federico. D’ora in poi vivranno la loro favola alla luce del sole. L’uomo gestisce un locale green di sushi e cibi esotici nei pressi del Ponte Milvio. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un fascino disarmante. È voluto intervenire in prima persona per difendere la propria amata dalle accuse che sta ricevendo sul web: “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è né la prima né l’ultima che si separa, la vita va avanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”.

L’anello nuziale

Per quanto riguarda l’ex marito, non si è ancora esposto. Lui è Umberto D’Aponte e ha conosciuto Guendalina in treno mentre erano diretti nel capoluogo lombardo. Si sono sposati nel 2013, ma a marzo 2021 è arrivata la separazione. Nonostante tutto non ha tolto l’anello al dito. Adesso che Guendalina è uscita allo scoperto con Federico cambierà idea?

