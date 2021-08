Uomini e Donne, il primo nuovo tronista è un giovane di 25 anni, ecco chi è

La nuova edizione di Uomini e Donne partirà fra poche settimane su canale 5 per la gioia del pubblico di Maria De Filippi. Sui social network iniziano a circolare i nuovi nomi dei papabili tronisti. Un’influencer in particolare ne avrebbe spoilerato uno. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, Deianira spoilera un nome

Da quando è stato proposto al pubblico Temptation Island nelle prime registrazioni le coppie hanno la possibilità di confrontarsi. Molti attendono con trepidazione il faccia a faccia di Manuela Carriero e Stefano Sirena. I due ormai stanno frequentando rispettivamente Luciano Punzo e Federica Cleo e non nascondono la loro felicità. Sicuramente ne vedremo delle belle quando si incontreranno nello studio. Su Instagram molti stanno chiedendo a gran voce la proposta del trono ad Alessio Tanoni, l’ormai ex fidanzato di Natascia Zagato. Anche loro hanno partecipato all’ultima edizione del reality delle tentazioni, ma non sono riusciti a risolvere i loro problemi. Il ragazzo ha conquistato i telespettatori, dunque vorrebbero vederlo nel ruolo di tronista per trovare l’anima gemella. Per il momento non si sa se la richiesta è stata accolta dalla redazione. Diversa, invece, è la situazione degli altri tronisti. L’influencer Deianira Marzano avrebbe parlato di un giovane di Venezia di 25 anni di nome Joele.

Un ragazzo della porta accanto

Quest’ultimo avrebbe fatto i provini a giugno e in questi giorni ha comunicato alle persone più care la sua partecipazione nel programma di Maria De Filippi. Secondo fonti attendibili pare che abbia già registrato il video di presentazione. Tutti questi indizi bastano per capire che sarà uno dei giovani a mettersi in gioco davanti alle telecamere. L’imminente edizione partirà probabilmente la seconda settimana di settembre, anche se oggi 24 agosto avranno inizio le registrazioni. Joele e gli altri potranno contare sul sostegno degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. La De Filippi tempo fa disse che avrebbe puntato su persone lontane dai social e dalla televisione e Joele rispecchia pienamente la sua idea. Ovviamente le indiscrezioni sul suo conto sono solo indicative. Al momento non si hanno conferme o smentite.

“Non deve sempre ricorrere alle offese”

Se Joele sarà il nuovo tronista lo sapremo tra poche settimane. E’ certo invece che ci sarà Gemma Galgani. La donna torinese farà di nuovo i conti con Tina, soprattutto dopo alcune affermazioni fatte in un’intervista: “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, mentre ci sono, le direi anche, oltre a evitare parole trite e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale…”. Sicuramente ne parleranno nello studio.

