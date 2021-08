Amici, la rivelazione di Maria De Filippi: “Io cerco di proteggerli….”

Aspiranti ballerini e cantanti provenienti da tutta Italia sognano di entrare a far parte della scuola di Amici. Al timone della nuova edizione del talent show ci sarà, come sempre, colei che ogni anno, fin dal principio, guida i ragazzi in questa eccezionale esperienza, Maria De Filippi.

Non è di certo facile avere a che fare con ragazzi giovani che, sotto l’occhio vigile e attento dei professori, tentano di superare i propri limiti e coronare finalmente il sogno di una vita. Questo lo sa bene Queen Mary, ma per una regina come lei, niente è impossibile. Nell’attesa di conoscere i nuovi allievi della scuola, Maria rivela uno dei suoi segreti riguardante proprio il rapporto speciale che ogni anno riesce a creare con i ragazzi dello show.

I mille volti di Maria

Guardandola in televisione, noi tutti veniamo rapiti dalle mille sfaccettature del carattere di Maria De Filippi. Simpatica, severa quando serve, disponibile, dolce e chi più ne ha più ne metta. Durante un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Tv mia, la conduttrice rivela il motivo per il quale faccia prevalere il suo istinto di protezione nel rapporto con i ragazzi che partecipano ad Amici.

“Apparire in tv può creare confusione nella mente di un ragazzo e io cerco di proteggerli soprattutto dalle conseguenze della notorietà improvvisa. Ed è giusto che io dia un po’ di spiegazioni e protezione a chi si sente confuso.” Non deve sicuramente essere facile per i ragazzi affrontare un cambiamento così drastico nel giro di così poco tempo, ma con una guida come quella offerta da Maria De Filippi, tutto diventa più semplice.

Leggi anche—>Maria De Filippi casa al mare da sogno: la mega villa nel verde con Costanzo

Leggi anche—>Amici 2021, tra esclusioni e riconferme ecco chi saranno i nuovi professori

Da regina della tv a talent scout

È innegabile: la scuola di Amici, fin dalla prima edizione, continua ogni anno a regalarci nuovi talenti. Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, Elena D’Amario: sono solo alcuni degli artisti che, grazie alla partecipazione al talent di Maria, hanno potuto spiccare il volo e portare alto il nome dell’arte italiana in tutto il mondo.

Nonostante l’impegno e la dedizione coinvolti in questo progetto, sempre nell’intervista al settimanale Tv mia, a chi la definisce la miglior talent scout mai esistita Maria De Filippi risponde: “Non lo sono. Io ho semplicemente avuto la fortuna di poter fare trasmissioni come Amici che durano da tanto tempo. E credo sia normale che in tutto questo tempo nel programma si siano susseguiti ragazzi con un grande talento poi riconosciuto”.

Il talento degli allievi è di certo la chiave più importante per il loro successo personale, ma senza l’ala protettiva che Queen Mary spiega ogni anno su di loro, tutto questo non sarebbe possibile.