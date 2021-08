Kate Middleton, l’anello di Lady Diana sempre al dito della Duchessa: “Il peggior incubo…”

Inutile nascondere che tutte le donne, di qualsiasi età o rango sociale esse siano, sognano di ricevere una romantica proposta di matrimonio accompagnata, se possibile, da un prezioso e sfavillante anello. Per Kate Middleton questo sogno è diventato realtà.

Il dono è avvenuto nel 2010, anno in cui il principe William ha chiesto la mano della bella Kate. Non tutti sanno, tuttavia, che il bellissimo anello che la duchessa sfoggia all’anulare sinistro apparteneva, in origine, a Lady Diana. Un altro dettaglio probabilmente conosciuto da pochi riguarda la modifica del gioiello che, ai tempi della proposta di matrimonio, dovette essere modificato e adattato al dito della duchessa. Ecco che cosa è successo.

L’anello dei sogni

Chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha dovuto recarsi da un orafo per apportare delle modifiche a un gioiello? Questo è ciò che è accaduto anche alla duchessa di Cambridge. I più attenti avranno di certo notato il prezioso anello al dito di Kate: uno zaffiro ovale di colore blu intenso da dodici carati, circondato da quattordici diamanti.

Il gioiello, tuttavia, non è sempre stato perfettamente aderente al dito della duchessa. Dopo le dovute indagini, il Mirror ha svelato che prima della celebrazione delle nozze, Kate ha affidato l’anello ai gioiellieri reali G. Collins and sons per apportare delle modifiche riguardo la misura. Per non intervenire in maniera troppo invasiva sul gioiello, è probabile che gli esperti abbiano applicato delle piccole perline di platino all’interno della struttura dell’anello, in modo che potesse calzare perfettamente al dito della duchessa. Come rivelato da una fonte al giornale The Sun, Kate adora quell’anello e da allora non se ne separa mai e, soprattutto: “Il peggior incubo di una sposa è guardare in basso e vedere che il proprio anello è caduto per terra”. Pericolo scongiurato!

Il gesto di Harry del quale nessuno è al corrente

Nonostante le recenti diatribe a Buckingham Palace, c’è stato un tempo in cui William e Harry, da buoni fratelli, andavano d’amore e d’accordo. Secondo quanto svelato nel programma The Diana story da Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady D, infatti, dopo la tragica morte della principessa, Carlo concesse ai suoi due figli di scegliere degli oggetti che gli ricordassero per sempre la mamma.

Dalla collezione di gioielli di Diana, William scelse un orologio di Cartier; Harry, invece, scelse il prezioso anello che, ad oggi, si trova al dito della duchessa di Cambridge. “Come è possibile?” vi starete chiedendo. Sempre dai racconti di Burrell è emerso che, nel momento in cui William ha comunicato alla famiglia che avrebbe chiesto Kate in sposa, il principe Harry ha ceduto al fratello l’anello della mamma, in modo che potesse donarlo alla sua futura moglie.