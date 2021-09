La Caserma, Erika Mattina tra le finaliste di Miss Mondo Italia: piovono gli insulti omofobi

La pagina Facebook di Erika Mattina, finalista del concorso di bellezza di Miss Mondo, è stata presa d’assalto dagli omofobi. Tantissime le frasi di disprezzo e le ingiurie indirizzate alla ragazza, fidanzata con Martina Mattaro e con la quale condivide la ormai celebre pagina social in questione: “Le perle degli omofobi”.

Erika Mattina tra le finaliste di Miss Mondo Italia

Manca poco alla finale della selezione italiana di Miss Mondo, annotata in agenda in data 26 settembre. Le finaliste non stanno più nella pelle e in questi giorni dovranno affrontare alcune prove, che determineranno la classifica finale. Tra queste ragazze c’è anche Erika Mattina, ex concorrente de La Caserma, che assieme alla fidanzata Martina Tammaro, gestisce la pagina Facebook “Le perle degli omofobi”.

Martina non ha resistito nell’esprimere tutta la sua felicità, per il traguardo raggiunto da Erika e senza esitazione sulla loro pagina Facebook ha annunciato che la sua fidanzata è stata selezionata tra le 25 finaliste del famoso concorso di bellezza. La reazione di alcuni internauti non si è fatta attendere mettendo in luce purtroppo, la quantità di strada che bisogna ancora percorrere, per superare i pregiudizi e il razzismo, spesso perpetuati nei confronti degli omosessuali.

Il post di Martina

Erika Mattina e Martina Tammaro sono due fidanzate di Arona in provincia di Novara, che da un bel pò di tempo hanno deciso rendere pubblica la loro relazione condividendo la loro vita di coppia sul web. La loro pagina, diventata molto popolare, è un modo anche per denunciare l’ignoranza che vige sul mondo gay e per condividere le battaglie a sostegno dei diritti delle persone Lgbt, oltre ad essere semplicemente un modo per esprimersi, come fanno tutti gli altri giovani della loro età.

E come farebbero molti altri, Martina in queste ore ha pubblicato un post che racconta della bella notizia, che vede Erika tra le finaliste di Miss Mondo Italia: “Non potete capire – racconta Martina – la felicità che ho provato quando Erika mi ha chiamata con le lacrime agli occhi e mi ha detto ‘sono passata’. Sono così fiera di lei, in una maniera indescrivibile”.

LEGGI ANCHE ———–>Nessuno partecipa e salta serata sull’omofobia:”Non hanno sentito il dovere di partecipare”

Gli omofobi insorgono

Il post di Martina è stato preso d’assalto dagli insulti: “sei passata solo perché sei lesbica”, è uno dei tanti, fino a frasi molto più aggressive. Il loro account social, he ha decine di migliaia di follower è diventato in brevissimo tempo un canale di sfogo degli omofobi :“Sono più tutelati i ghiei (sic) che le persone normali”; “Come fa una lesbica dichiarata a fare le selezioni per miss mondo? Assurdo, dove stiamo arrivando”.

LEGGI ANCHE ———–>Omofobia, corre la proposta in rete: da ddl Zan a ddl Carrà

Martina dal canto suo, non si è fatta intimidire e continua a sostenere la fidanzata, che definisce “una donna incredibilmente coraggiosa e forte, semplicemente una leonessa”.

“Tu sai quanto vali – scrive Martina rivolgendosi direttamente alla fidanzata – e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla tua parte”.