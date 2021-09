Elisabetta Canalis stanca del marito Brian Perri? “Una vita tra il noioso e il tranquillo”

Aria di crisi tra Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri? Niente di ufficiale ma le ultime dichiarazioni dell’ex velina e il suo rientro in Italia per lavoro, lasciano pensare ad un “raffreddamento” del loro rapporto.

Quel bacio “freddino” sui social

Elisabetta Canalis, anche da Oltreoceano, dove si è insediata e ha costruito la sua bellissima famiglia, continua a far sognare gli italiani, soprattutto attraverso i social. E’ qui che posta infatti le sue foto più belle, quelle più sensuali e che in un battito di ciglia, fanno milioni di visualizzazioni e incetta di like.

Una delle sue ultime condivisioni tuttavia, ha destato un pò di curiosità, rispetto alla sua vita coniugale. Il gossip infatti si è scatenato su un bacio che la bella Eli si è scambiata con suo marito, proprio il giorno del suo compleanno. La foto è stata condivisa sul profilo Instagram della showgirl il 12 settembre, ma c’è qualcuno che ha voluto per forza vederci una qualche sfumatura stonata: poco passionale, poco coinvolgente, poco naturale, poco tutto insomma! Ma è realmente così?

Elisabetta Canalis si sente spesso sola

Elisabetta Canalis è tornata in Italia per le vacanze estive ma anche in TV, con un programma tutto suo, Vite da Copertina. A tal proposito ci sono voci che raccontano che vorrebbe tornare in Italia, di essere stanca di Los Angeles, dove ha messo su famiglia.

L’ex velina di Striscia la Notizia ha dichiarato che l’Italia le manca tantissimo e che suo marito, nonostante sia il suo migliore amico, il suo pilastro e il suo punto di riferimento, non è sempre presente per motivi di lavoro. Brian Perri, è un uomo molto impegnato essendo un noto chirurgo ortopedico al Cedars-Sinai hospital. La Canalis dunque si sente spesso sola.

Voglia di cambiare

A confermare la sua voglia di cambiamenti, sono le dichiarazioni espresse in un’intervista rilasciata a Giorno: “Ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented“, ha confessato la Canalis, la quale ha aggiunto: “Il sesso? È importante, ma che stanchezza a volte… Skyler dorme in camera sua, ma sale e scende dal lettino e spesso si intrufola tra me e Brian. La vita è cambiata, e anche il sesso.”

Eli non nasconde la sua delusione: “Sfido qualunque persona sposata a negare che il tempo a disposizione sia minore. Non è che uno si nasconde dietro la porta e appena entri ti salta addosso. Le relazioni si stabilizzano, la vita è piena di altre cose, non solo dell’attrazione sessuale”. Ha concluso senza troppi giri di parole.