Adele esce allo scoperto: ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Bellissima come non mai Adele incanta tutti i suoi follower con un post su Instagram. La cantante appare in splendida forma e magnificamente elegante, ma ciò che ha fatto battere forte il cuore ai suoi fan è l’ufficializzazione della love story con il procuratore sportivo Rich Paul.

Adele ufficializza il suo fidanzamento

Le voci giravano già da un pò di tempo: Adele e Rich Paul sono stati paparazzati insieme ma non c’era niente di ufficiale. Adesso tutti i dubbi sono stati fugati, grazie alla diretta interessata, che in queste ore sul suo profilo Instagram, è apparsa insieme al procuratore sportivo.

Due anni fa, la star britannica ha divorziato dolorosamente da Simon Konecki. I due hanno raggiunto un accordo con un’istanza di affidamento congiunto del figlio Angelo 8enne. “Sono impegnati a crescere il loro figlio insieme amorevolmente” hanno comunicato i loro legali.

Il post su Instagram

Adele non ha smesso di credere nell’amore e lo fa sapere a tutti i suoi follower (su Instagram sono più di 39 milioni !), attraverso una foto che la ritrae insieme a Rich Paul.

Nello scatto la cantautrice di “21”, prima in classifica al Billboard Hot 100, appare elegantissima in un abito di gala di Schiaparelli e con un’acconciatura che mette in risalto il suo viso. In poco tempo è arrivato il plauso dei fan che hanno inondato il post di cuoricini.

In attesa del nuovo album

“Il nuovo album di Adele è il disco più atteso dell’anno. La sua casa discografica vuole che esca prima di Natale e che ci sia questa performance a Las Vegas. Dovrebbe essere distribuito in tutto il mondo. Sarà una delle poche performance promozionale del disco. Anche se con il Covid non si può mai sapere cosa succederà, per ora la data è stata fissata”. Lo ha dichiarato recentemente una fonte molto vicina alla cantante.

Sei anni fa è uscito il suo ultimo album “25” e c’è grande trepidazione tra i fan, che non vedono l’ora di ascoltare nuove cose della loro beniamina. Intanto il prossimo dicembre la Star dovrebbe tornare ad esibirsi dal vivo precisamente a Las Vegas, il 10 dicembre. Sarebbe il suo primo evento live dopo oltre quattro anni di assenza dalle scene e dovrebbe essere trasmesso in diretta in tutto il mondo.