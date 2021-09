Alessandro Gassmann non è solo uno degli attori migliori del nostro Paese ma anche il più affascinante e desiderato dalle donne: sapete chi è Sabrina sua moglie? Eccola.

Figlio d’arte dell’immenso Vittorio Gassman, Alessandro si è fatto conoscere nel mondo dello spettacolo soprattutto per aver ereditato da suo padre bravura e talento nella recitazione. Ad oggi Gassmann junior, classe 1965, è uno dei miglio attori italiani, oltre ad essere doppiatore di successo ed anche regista.

Nonostante Alessandro sia figlio di uno dei giganti del cinema, è riuscito a farsi strada con le sole forze, facendo apprezzare le sue doti personali e diventando anche molto popolare, allontanandosi dalle etichette del ‘figlio di’. Lo ha fatto anche aggiungendo una lettera al suo cognome, la ‘n’ che lo distingue da suo suo padre Vittorio Gasman.

Il pubblico, in particolare quello femminile, lo apprezza non solo per le sue doti artistiche ma anche per il suo fascino e la sua bellezza ma Alessandro Gassmann resta fedele al suo grande amore, quello che prova per Sabrina sua moglie.

Chi è Sabrina la moglie di Alessandro Gassmann?

Tutte le donne impazziscono per il talentuoso e bellissimo figlio del luminare del cinema Vittorio Gassman ma Alessandro non ha occhi che per sua moglie Sabrina Knaflitz.

La donna è molto riservata e soprattutto poco avvezza alle esternazioni social infatti di lei abbiamo poche uscite pubbliche, tant’è vero che non rilascia interviste da tempo e non utilizza nessun tipo di social.

Classe 1968, Sabrina è nata da madre madre romana e padre piemontese di origini austriache, parla tedesco, inglese e francese e ha studiato Lettere all’Università.

Ad unirla a Gassmann è anche la passione per la recitazione, infatti nel suo passato ha lavorato come attrice in film importanti, come ad esempio I Laureati di Pieraccioni. Nelle sue rare interviste, Sabrina ha anche raccontato del suo amore per il teatro, un luogo per lei sacro come una chiesa, perché lì tutto è concentrato sull’ascolto, un momento sacro.

E’ stato proprio il teatro ad essere galeotto nell’incontro, del tutto casuale, con quello che diventerà poi suo marito.

L’amore di Sabrina e Gassmann junior

Il loro amore è nato nel 1993 e da allora non ha mai avuto nessun tentennamento, così come ha sempre raccontato con orgoglio lo stesso Alessandro.

Il tutto prese il via una sera a teatro quando, entrambi andarono a vedere lo spettacolo di Gianmarco Tognazzi. Per puro caso erano seduti l’uno accanto all’altro in platea e dopo il teatro andarono tutti a cena insieme e da quel momento Sabrina e Alessandro non si separarono più.

Alle spalle hanno un matrimonio, celebrato nel 1998, che dura da ben 23 anni e il loro segreto, secondo Alessandro Gassmann è che si amano con intelligenza e complementarità e continuano a discutere spesso senza stancarsi mai. L’attore dedica a sua moglie parole dolcissime, definendola “l’amore della sua vita”, colei che ha supportato sia lui che la loro famiglia, sacrificando anche la sua vita professionale per dedicarsi a tempo pieno alla casa.

LEGGI ANCHE : Alessandro Gassmann, conoscete suo figlio Leo? Ex star di Sanremo

LEGGI ANCHE : Leo Gassmann, quarantena con la fidanzata: chi è la bellissima

Sabrina e Alessandro Gassmann sono infatti genitori di Leo, oggi un giovane ragazzo che, a differenza dei genitori, sta coltivando la passione per il canto.