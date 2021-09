Kelly Lang, avete mai visto la figlia di Brooke di Beautiful? Ecco chi è la bellissima 24enne

La conosciamo come Brooke Logan della soap Beautiful, un personaggio ormai iconico interpretato da più di 30 anni. Ma conoscete la figlia 25enne di Kelly Lang? Ecco chi è la bellissima e talentuosa ragazza.

La figlia di Kelly Lang

Lei è una delle attrici di soap più amate, diventata una vera e propria leggenda del piccolo schermo nel ruolo – che veste dall’89 – di Brooke Logan. Della soap Beautiful, la più longeva della storia della televisione, è certamente uno dei pilastri. Stiamo parlando di Katherine Kelly Lang. Oggi, però, parliamo della vita privata dell’attrice, in particolare di sua figlia. La conoscete? Lei si chiama Zoe D’Andrea. La giovane, che oggi ha 24 anni, è bellissima e ricorda molto sua mamma agli esordi di Beautiful. Zoe è nata dalla relazione dell’attrice con il regista e produttore, di origini italiane, Alex D’Andrea.

I due sono stati sposati per oltre 15 anni, ma i loro rapporti, come spiegato dalla stessa attrice, sono ottimi e spesso si trovano a lavorare fianco a fianco. A differenza di mamma e papà ha preferito non tentare la carriera nel mondo della tv e del cinema, ma di certo non le manca la vena artistica. Zoe, infatti, è una cantante, che ha ottenuto un certo successo negli States con il singolo I can’it make you love me. Suona il pianoforte ed è diplomata alla scuola d’arte.

Vita privata di Kelly Lang

Zoe e Kelly Lang sono legatissime, come ha rivelato l’attrice di Beautiful in un’intervista di qualche tempo fa: “Sentirla cantare è una delle emozioni più grandi della mia vita, nonostante il mio lavoro abbia ritmi frenetici e aspetti molto complicati sono riuscita ad avere un rappporto fantastico con i miei ragazzi, vederli crescere è stato fantastico. Zoe è forse il figlio che mi somiglia di più: è dolce, femminile, molto sensibile”.

L’attrice ha tre figli. Oltre alla già citata Zoe, sono nati, dal primo matrimonio con Skott Snider, Jeremy Skott, nato nel 1990 e Julian, nato nel 1992. Entrambi, hanno recitato in Beautiful da piccolissimi.