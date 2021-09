Uomini e Donne, anticipazioni martedì 21 settembre: scintille tra Matteo e Joele per una corteggiatrice

La nuova stagione di Uomini e Donne ha preso il via e come di consueto intratterrà il pubblico da casa nel primo pomeriggio di Canale 5 per i prossimi mesi. In attesa del nuovo episodio di martedì 21 settembre, ecco alcune anticipazioni.

In onda dal 1996, Uomini e Donne è uno degli show più fortunati di casa Mediaset. Condotto e Ideato da Maria De Filippi in più di 20 anni il programma ha conquistato il pubblico da casa mantenendo una media più di 2 milioni di telespettatori. Un vero e proprio successo che non sembra intenzionato a finire, visti gli ottimi risultati delle ultime stagioni.

Ancora scintille in studio

Anche durante la puntata di martedì 21 settembre non mancheranno scintille tra i concorrenti e gli opinionisti. Secondo le anticipazioni infatti ci saranno nuovi scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, i cui rapporti si sono complicati dopo l’annuncio della dama di Torino di voler ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica. Nel frattempo anche i rapporti tra i tronisti sembrano non procedere al meglio, infatti nasceranno nuovi battibecchi anche tra Matteo e Joele che si troveranno a uscire con la stessa corteggiatrice arrivando a scontrarsi in studio.

Trono Classico

Dopo le esterne di Matteo, Joele e Andrea, durante la puntata saranno trasmessi i primi incontri di Roberta che ha iniziato una frequentazione con un corteggiatore con cui ha affermato di essersi trovata molto bene. L’uomo in questione è uno chef e un pugile che la tronista ha deciso di riportare in esterna.

Trono Over

Per quanto riguarda il trono over, continueranno le avventure di Isabella e Ida. Inoltre tra i nomi più attenzionati di quest’anno troviamo Biagio, che dopo il rifiuto di Isa mostrerà non poco risentimento nei confronti della dama che ha interrotto la loro frequentazione, ma l’uomo non sembra essere disposto ad accettare questa sconfitta.