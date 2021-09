Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 21 settembre: la confessione di Tina

In attesa di un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda nel primo pomeriggio di martedì 21 settembre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si troveranno ad affrontare i protagonisti.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha ormai preso il via da una settimana e sembra abbia soddisfatto le aspettative del pubblico da casa conquistandone fin da subito l’attenzione e registrando una media di 1 milione e mezzo di telespettatori a episodio.

L’arrivo di Flora in città

Il caso Achille è stato archiviato ma a Milano è arrivata Flora, sua figlia. La giovane appena messo piede nel capoluogo lombardo si è trovata ad affrontare una spiacevole disavventura: il furto dei suoi bagagli. Per questo motivo dovrà recarsi al Paradiso per rifare tutto il suo guardaroba. Mentre si trova all’interno del magazzino il suo buon gusto e la sua conoscenza dei tessuti attireranno l’attenzione di Vittorio che comincerà a pensare a lei come possibile sostituta di Gabriella. Ma al momento Flora ha un solo obiettivo: recarsi al Circolo, dove l’attende un assicuratore per avvisarla che il padre le ha lasciato una grossa cifra di denaro e un’importante lettera.

La confessione di Tina

Finalmente, dopo una lunga attesa il segreto di Tina è stato svelato. Infatti la cantante confesserà di sua volontà che le cose con Sandro non sono andate per il verso giusto e ha deciso di tornare a Milano per non restare sola a Londra. La cantante però non saprà come confessarlo alla sua famiglia che potrebbe essere molto dispiaciuta da questa notizia. Nonostante il timore della giovane, Agnese ha intuito che qualcosa tormenta sua figlia. Ma come accoglierà la notizia la sarta?

Nuovi problemi per Umberto e Adelaide

Dopo l’archiviazione del caso di Achille come incidente, Umberto e Adelaide possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ma questa serenità sarà presto rovinata. Infatti Umberto scoprirà per caso che la figlia illegittima di Ravasi si trova in città. L’uomo avviserà subito di Sant’Erasmo per metterla in guardia. Ma per quale motivo la giovane è arrivata adesso? Quale sarà il suo obiettivo?