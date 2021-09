Qui giovanissima nei primi anni di carriera, oggi una delle più amate protagoniste di Beautiful, l’avete riconosciuta?

Lei è una delle grandi protagoniste della soap Beautiful, in onda tutti i giorni su Canale 5, ma riuscite a riconoscerla in questo frame del 1990? Ecco di chi stiamo parlando.

–

Sin dal lontano 1992 si era ritagliata un ruolo di primissimo piano – come acerrima rivale di Brooke Logan – nella soap Beautiful. Nel tempo, Sheila Carter è diventata uno dei personaggi più odiati, e amati allo stesso tempo, della soap. L’avete riconosciuta nello scatto del 1990? Stiamo parlando chiaramente dell’attrice Kimberlin Ann Brown, che agli inizi degli anni ’90 divenne famosissima prima recitando in Febbre d’amore – che gli valse la nomination agli Emmy, la sua unica al momento – e poi in Beautiful.

Tanti e gli addii e i ritorni – alcuni davvero clamorosi – nell’amatissima soap statunitense. L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto proprio quest’anno. Amatissima negli Stati Uniti, ha alternato il ruolo di Sheila a tanti film di successo ed è attivamente impegnata nel sociale. Classe ’61, Kimberlin Ann Brown è nata in California ed ha iniziato a recitare giovanissima – nell’84 – nella serie Fantasilandia.

Carriera di Kimberlin Ann Brown

Diversi i successi, sia sul piccolo che grande schermo, per l’attrice. In tv, la ricordiamo nelle serie Detective in corsia o General Hospital, senza dimenticare Six Feet Under e La valle dei pini.

Al cinema, invece, ha recitato in A scuola con papà e 18 again!, due pellicole che hanno avuto un grande successo negli States.