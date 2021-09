Uomini e Donne, ex tronista si fa avanti per corteggiare Andrea Nicole | Ecco chi è

Uno degli ex tronisti di Uomini e Donne si è fatto avanti nei confronti di Andrea Nicole, la tronista ex Transgender che sta incuriosendo tantissimo il pubblico del celebre dating show di Maria De Filippi. Di chi si tratta?

Il fascino di Andrea Nicole

Andrea Nicole a piccoli passi, sta andando avanti sulla sua strada, all’interno di Uomini e Donne. E’ palese una certa titubanza da parte dei corteggiatori, che appaiono un certo senso intimiditi e spiazzati, davanti la bellezza della ragazza, nata maschio 29 anni fa a Milano.

Nonostante ciò, Andrea Nicole sta affascinando molti dei presenti in studio e anche a casa. Secondo alcuni spoiler pare che tra i pretendenti con i quali è uscita in esterna, ce ne sia uno in particolare che ha attirato la sua attenzione, di nome Ciprian. Come sarà andato il loro primo appuntamento?

Il ritorno dell’ex tronista

In attesa di scoprire le dinamiche d’amore, che coinvolgeranno la tronista Andrea Nicole nelle prossime puntate, c’è chi da casa, si è rivelato abbastanza sicuro di voler avviare una conoscenza con lei. Ed è proprio una persona che di Uomini e Donne ne sa qualcosa, essendo stato lui stesso uno dei protagonisti, in quanto tronista.

Ciò significa che l’ex trans all’interno del programma, sta davvero suscitando molta curiosità, tanto che c’è chi farebbe il corteggiatore per lei, ritornando nello show. Si tratta dell’ex tronista Carlo Pietropoli, il quale in un’intervista ha dichiarato che corteggerebbe molto volentieri la bellissima Andrea Nicole.

Il percorso di Carlo Pietropoli

Come sanno i fan Pietropoli non ha avuto un percorso molto lungo all’interno di Uomini e Donne a causa della sospensione del programma per lo scoppio della pandemia Covid-19. Il tronista veneto, nonostante questo, è riuscito a scegliere una delle sue corteggiatrici, Cecilia Zagarrigo, da conoscere meglio fuori dalle telecamere. Purtroppo con la ragazza è finita poco dopo e attualmente il barman, come lui stesso ha dichiarato, è single: Non mi sono fidanzato raga, scherzavo l’altra volta, tranqui” ha scritto in una Insta Stories.

L’ex tronista ha inoltre dichiarato: “Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione?” rispondendo ad una domanda diretta di un follower. Poi ha specificato: “mah, sinceramente anche sì raga, molto bella”. Ciò significa che Pietropoli va oltre l’identità sessuale e si lascia travolgere dalla bellezza, che ad Andrea Nicole, sicuramente non manca: “La bellezza conta tantissimo a primo impatto, poi chiaramente serve anche altro” ha sottolineato ancora, ” te lo dice uno innamorato della bellezza”. Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per vedere come va a finire.