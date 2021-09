Pier Silvio Berlusconi è furioso, si va verso l’addio: l’incredibile decisione

L’Amministratore Delegato Mediaset Pier SIlvio Berlusconi è su tutte le furie: ecco cosa sta accadendo a Cologno Monzese.

Pier Silvio Berlusconi sospenderà Fuori dal coro?

Mario Giordano è un giornalista e conduttore di grande professionalità. Di recente è stato vittima di uno scherzo realizzato dai produttori del programma Scherzi a parte che sta andando in onda ogni domenica in prima serata. Ignaro di tutto, ha perso le staffe con gli attori che hanno svolto al meglio il loro lavoro. Da anni è al timone della conduzione di Fuori dal coro. Si tratta di una trasmissione che affronta temi sociali, politici e di vario genere ogni martedì alle 21.20 in diretta dallo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Il conduttore dà voce alle opinioni che vanno controcorrente, dunque sa come tenere incollati davanti alla televisione tantissimi italiani. Per questo motivo ha sempre garantito alti ascolti, eppure pare che lo show potrebbe essere sospeso e potrebbe guardare il discorso Pier Silvio Berlusconi. Ecco in che modo.

“Chiudetemi il programma se non vi vado bene”

Si dice che il problema potrebbe essere l’atteggiamento morbido che il programma ha nei confronti di coloro che non vogliono fare il vaccino per fronteggiare la diffusione del Covid. In realtà lo scopo di Giordano è coinvolgere i telespettatori consultando diversi ospiti in studio e in collegamento. “Io non sono no vax, mi pongo solo delle domande. Noi siamo favorevoli vaccini. Punto. Questo è il solo messaggio da diffondere”, ecco le parole che non sembrano aver convinto il compagno di Silvia Toffanin. Per questo motivo il diretto interessato ha parlato di un’ipotetica chiusura se il suo modo di informare non dovesse più piacere ai produttori della Mediaset: “Chiudetemi il programma se non vi vado bene”. È ben chiaro che ci sia aria di tensione, anche se l’argomento viene affrontato in modo pacato e sereno. Chi vive il tutto da vicino sostiene che per il momento non ci sarà la sospensione di Fuori dal coro, nonostante non si respiri una buona aria. Per il momento che Silvio Berlusconi non si è ancora espresso al riguardo. Per questo motivo non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti sulla faccenda.

Leggi anche -> Avete mai visto la moglie del giornalista e conduttore di Fuori dal coro, Mario Giordano? Ecco chi è e cosa fa nella vita

L’imminente puntata

Nella puntata di stasera, martedì 21 settembre, su Rete 4 Mario Giordano tornerà a parlare della questione pandemia. Metterà in evidenza i lunghi tempi d’attesa per le visite mediche, il Green pass, le cure domiciliari e i farmaci che si usano in altri paesi per ridurre l’ospedalizzazione e rischio di mortalità. A prescindere da ciò che sta accadendo, i fan sperano che non siano costretti a dire addio al programma.

Leggi anche -> Mario Giordano, lo avete mai visto da giovane? Com’era il giornalista