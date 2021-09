Grande Fratello Vip, l’incredibile gaffe di Giucas Casella su Amanda Lear | L’illusionista prima nega poi chiede scusa

Giucas Casella attira l’attenzione e l’ilarità del popolo del web, per due gaffe stratosferiche. Una in particolare nei confronti di Amanda Lear. Cosa ha detto l’ illusionista?

La gaffe su Antonello Venditti

L’avevamo già sperimentato una volta la coppia scoppiettante costituita da Giucas Casella e Francesca Cipriani e si trattava de L’Isola dei Famosi, quella di una passata edizione. Quest’anno, “l’ipnotizzatore” della TV e la showgirl, si sono ritrovati sotto lo stesso tetto della casa del Grande Fratello Vip e stanno già sfornando momenti deliziosi di comicità.

Tanto per cominciare Giucas Casella per rispondere ad una domanda della Cipriani, si è dimostrato forse un pò smemorato o poco informato sulla persona in questione, ossia Antonello Venditti. La bionda dalle curve vertiginose, gli ha chiesto infatti se il cantante romano fosse ancora vivo. Giucas ha risposto: “mi pare di no”.

L’incontro tra Giucas Casella e Amanda Lear

Ma la gaffe di Casella non finisce qui. Il gieffino va ben oltre, quando prende il discorso sul suo incontro con Amanda Lear. Il 71enne infatti appena entrato nella casa, ha iniziato a parlare del suo passato e ha raccontato di quando ha incontrato la cantante vietnamita naturalizzata britannica.

La frase che ha pronunciato, non è affatto sfuggita agli spettatori, che hanno subito commentato su Twitter.

Quando era ancora un uomo..

Giucas Casella ha iniziato il suo racconto con evidente trasporto: Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stati nei teatri in tutto il mondo, ero stanco e non ce la facevo più a fare quella vita. Mi sono fermato un po’ e ho incontrato Peki d’Oslo, Amanda Lear quando era ancora un uomo. Mi disse “non puoi abbandonare, devi continuare” […] Dopo le sue parole ricominciai” ha fatto sapere l’artista.

Amanda Lear, ha iniziato la sua carriera nel anni Sessanta e si è subito contraddistinta per il suo aspetto androgeno, una peculiarità che colpì fortemente il pittore surrealista Salvador Dalí, che la scelse spesso come musa ispiratrice per le sue opere.

A metà degli anni Sessanta cominciarono a girare alcune voci insistenti secondo cui, la Lear, prima di diventare una modella, fosse stata in realtà un ragazzo di nome Alain René Tap, nato nel 1939. Il presunto ragazzo avrebbe cambiato sesso a Casablanca, con due delicate operazioni, effettuate dal celebre chirurgo dottor Burou, lo stesso che si occupò della transazione di Coccinelle e April Ashley.

Esisterebbero delle testimonianze inserite in biografie e fotografie, anche presenti online, che confermerebbero l’esistenza di questo Alain Tap, chiamato Peki d’Oslo, nato a Saigon nel 1939, da padre militare europeo e madre asiatica. Peki D’Oslo assomiglia tantissimo ad Amada Lear, ma quest’ultima non ha mai ammesso che lei e quest’uomo siano la stessa persona.

Che Amanda abbia intenzione di denunciare il suo ex suocero? Chissà, staremo a vedere.