Sotto il Sole di Riccione: questa sera 21 settembre, su Canale 5, la pellicola italiana | Cast e trama

Questa sera Canale 5 propone in prima serata il film tv Sotto il sole di Riccione, scopriamo quale sia la trama principale ed il cast della produzione di Enrico Vanzina, ispirata dalla quasi omonima canzone di Tommaso Paradiso.

La storia del film

Nella riviera romagnola, una serie di ragazzi arriva nelle spiagge locali per motivi diversi ma con in comume la voglia di passare l’estate. Dal non vedente Vincenzo, in compagnia di una madre molto apprensiva, all’aspirante cantante Ciro in cerca di spassarsela con diverse ragazze, fino all’introverso Marco, innamorato da sempre di Guenda, giunto a Riccione in compagnia dei suoi amici, pronti per l’occasione a far compiere al giovane il passo decisivo per conquistare la ragazza tanto ammirata.

Le storie dei vari personaggi si intreccerano in quei giorni passati in Romagna, facendoli capire quale sia la strada da percorrere. Oltre ai giovani, anche gli adulti scoprono l’amore in tarda età. Il leit motiv del film sono le canzoni in sottofondo dei The Giornalisti, tra cui il singolo Riccione da cui è ispirato anche il titolo della produzione firmata da Enrico Vanzina, al suo terzo lavoro dalla morte del fratello Carlo, avvenuta tre anni prima nel 2017, in quanto la commedia è stata girata nel maggio 2020, quando era già scoppiata la pandemia.

I protagonisti e quando vederlo

Per quanto riguarda il cast, ad interpretare i giovani protagonisti troviamo Cristiano Caccamo e Saul, rispettivamente nei panni di Marco e Ciro, mentre Lorenzo Zurzolo interpreta Vincenzo, la madre è invece Isabella Ferrari. Nel film sono presenti anche tra gli adulti, Luca Ward ed Andrea Roncato, senza dimenticare il cameo di Tommaso Paradiso, all’epoca ancora cantante dei Thegiornalisti, adesso solista.

Prodotto dalla Lucky Red e distribuito su Nertflix, il film sarà visibile in prima tv questa sera, Canale 5 proporrà infatti la visione di Sotto il sole di Riccione, a partire dalle 21 e 25, in modo da celebrare la fine dell’estate a livello televisivo con una commedia leggera e vacanziera.