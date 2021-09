Morgane Detective geniale, anticipazioni sull’episodio di stasera 21 settembre su Rai Uno

Questa sera Rai Uno trasmetterà i nuovi episodi della serie tv francese Morgane, in questo martedì 21 settembre ci saranno altri colpi di scena, ecco la trama di cosa accadrà con la nuova consulente investigatrice.

Cosa è accaduto nei primi episodi

Annunciata come una delle novità di Rai Uno ad inizio stagione, Morgane – Detective Geniale – ha riscosso molto successo nei primi due episodi trasmessi in Italia, ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. La serie narra le vicende di un’addetta alle pulizie, la quale lavora nel distretto di Lilla, delle sue scritte sui vetri hanno portato l’interesse dell’agente di polizia Adam Karadec, con il supporto di Celine si è accorto delle sue grandi potenzialità.

Attraverso un quoziente intellettivo di 160, Morgane ha una grande capacità di pensiero, ma la sua vita è stata piena di situazioni scomode, avendo un carattere molto scontroso, specialmente con le autorità. Adam e Celine hanno però consentito alla donna di collaborare con loro e farla diventare consulente, indagando sul caso dell’ex fidanzato, come accaduto nell’ultimo episodio andato in onda la scorsa settimana.

Quali casi dovrà risolvere Morgane

In totale sono 8 gli episodi della prima stagione di Morgane, ne verranno trasmessi da Rai Uno due ogni settimana, ragion per cui stasera vedremo la terza e quarta puntata, nel primo dei quali si cerca di risolvere il caso di due bambine scomparse, inizialmente si indaga sul padre, ma quest’ultimo verrà trovato cadavere nel suo giardino.

Per quanto riguarda il quarto episodio della serie, si indaga sulla morte di una veterinaria. Le prime ricostruzioni portano al suicidio, ma secondo ragionamenti di Morgane, si scopre come la donna sia stata in realtà avvelenata, ragion per cui si cercherà la pista del suo assassino, svolgendo opportune richerche tra sua madre ed il nuovo appartamento in cui viveva la persona uccisa. Tali episodi andranno in onda in prima serata su Rai Uno a partire dalle 21 e 25.