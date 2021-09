Francesca Cipriani prima e dopo: quanto è cambiata negli anni con gli interventi di chirurgia estetica

Avete mai visto Francesca Cipriani agli esordi? La showgirl, prossima concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, si è trasformata in maniera radicale grazie ai numerosi interventi di chirurgia estetica cui è ricorsa. Ecco com’era…

Originaria di Sulmona, Francesca Cipriani D’Altorio è uno dei personaggi televisivi più gettonati degli ultimi tempi. Da sempre appassionata di spettacolo, ha iniziato a lavorare come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, ma è stata la partecipazione al Grande Fratello a regalarle la grande popolarità di cui gode adesso.

Era il 2006, infatti, quando Francesca Cipriani varcò per la prima volta la soglia del Grande Fratella conquistando sin da subito la simpatia del pubblico da casa. Ai tempi, la showgirl aveva un aspetto completamente diverso da quello attuale e, come da lei stessa ammesso, sono stati tanti e numerosi gli interventi chirurgici cui ha deciso di sottoporsi appena uscita dalla Casa di Cinecittà. Non solo seno e glutei, ma anche il viso della Cipriani è stato modificato dalle mani abili di alcuni esperti.

Francesca Cipriani, com’era e com’è

Fedelissima ai lunghi capelli biondi, Francesca Cipriani si presentò ai provini della sesta edizione del Grande Fratello con un aspetto molto diverso da quello attuale.

Sempre esuberante, negli atteggiamenti e nello stile, la giovane showgirl aveva un decollete e delle labbra molto meno prosperose ed evidenti di quelle che sfoggia da un po’ di anni.

Lei, tuttavia, non ha mai fatto mistero della sua passione per la chirurgia estetica e del suo bisogno di trasformare e modificare alcuni aspetti del corpo per sentirsi meglio davanti allo specchio e con se stessa.

Quali sono gli interventi cui si è sottoposta? Oltre a vari ricoveri in ospedale per aumentare le taglie di reggiseno, Francesca Cipriani ha anche deciso di rendere più abbondante il sedere.

Tra gli ultimi interventi di chirurgia estetica anche uno al viso: si tratta di needling corporeo, una stimolazione del collagene per il ringiovanimento della pelle molto gettonata tra le starlette d’oltralpe.

Francesca Cipriani, le critiche per l’eccesso di chirurgia estetica

Soddisfatta della sua nuova immagine e delle forme che la rendono una delle donne più riconoscibile del mondo dello spettacolo, Francesca Cipriani è pronta per tornare a mettere piede nella casa del Grande Fratello Vip.

La showgirl di Sulmona, infatti, sarà una delle prossime concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini e in partenza il prossimo 13 settembre.

L’esuberanza e la simpatia che la contraddistinguono potrebbero, ancora una volta, portarla ad essere protagonista del programma, ma non mancheranno le critiche nei suoi confronti.

Negli anni, infatti, Francesca Cipriani non è stata immune alle polemiche dovute, soprattutto, alla dipendenza dalla chirurgia estetica.

Lei, tuttavia, non ne ha mai fatto un problema e ha continuato a ribadire di essere pronta a sottoporsi a dei nuovi interventi qualora lo ritenesse opportuno per la sua immagine.