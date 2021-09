Patrizia Mirigliani e la drammatica decisione su suo figlio Nicola Pisu: “Lui si è vendicato…”

Nicola Pisu, futuro concorrente del Grande Fratello vip 6, è stato denunciato per droga dalla madre Patrizia Mirigliani. Ecco le parole dell’organizzatrice di Miss Italia.

Problemi con la droga

E’ il nipote del patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, e presto varcherà la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia. Nicola Pisu è figlio di un imprenditore, Antonello, e di Patrizia Mirigliani che dal 2010, ha preso le redini dell’organizzazione del concorso di bellezza più atteso di sempre.

Come con gli altri concorrenti, anche Nicola è stato sottoposto alla lente d’ingrandimento del gossip e si è scoperto che il giovane ha avuto seri problemi di tossicodipendenza. I suoi genitori, anche se separati, hanno cercato in tutti i modi di aiutarlo e sostenerlo, arrivando fino ad una denuncia vera e propria, avanzata dalla stessa mamma Patrizia.

La denuncia di sua madre

La signora Mirigliani infatti in una recente interista a Verissimo, ha fatto sapere di averle provate tutte per tirare fuori suo figlio dalla droga: la comunità, i ricoveri, ma l’ultima violenza messa in atto dal figlio, l’ha costretta a denunciarlo.

La donna ha raccontato di non sopportare le continue richieste di soldi da parte di suo figlio. Ecco cosa ha detto sul figlio Nicola davanti le telecamere da Silvia Toffanin:

“Lui si è vendicato quando è arrivata la mia denuncia, ma oggi mi ringrazia perché mi dice che gli ho dato modo di pensare. Ho capito che per fare questo come mamma tu sei disperata”. Patrizia Mirigliani ha poi aggiunto che stanno iniziando un nuovo percorso per assisterlo e farlo ragionare: “Ma la bella notizia è che Nicola ha raggiunto la sua bella consapevolezza che prima non aveva e la coscienza che quelle maledette sostanze fanno male e tolgono la coscienza.” Ha sottolineato la donna.

Nicola Pisu teme la Bruganelli

Intanto Nicola Pisu si sta preparando alla nuova avventura del Grande Fratello Vip e durante un’intervista rilascia al magazine Chi, ha svelato con quali concorrenti del reality andrà sicuramente d’accordo:

“Probabilmente legherò di più con Manuel Bortuzzo, Tommaso Eletti, Manila Nazzaro e Soleil Sorge, che vengono da Miss Italia, Katia Ricciarelli e Giucas Casella…”

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha poi fatto sapere di non aver ancora avuto l’occasione di conoscere gli altri concorrenti del reality e per questo motivo, non si è sentito di esprimere dei giudizi. Ma chi tra le due opinioniste teme di più? Pisu, senza battere ciglio, ha risposto di temere molto Sonia Bruganelli. Perchè? “A pelle temo più lei…” Ha risposto Nicola, evidenziando solo una sensazione.