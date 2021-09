Cartabianca, anticipazioni 21 settembre: pace fatta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer?

Alla fine Mauro Corona potrà fare ritorno in Tv nella trasmissione Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, vi diremo quando partirà il nuovo programma di Rai 3, dove ritroveremo il noto scrittore e scultore trentino.

Cosa era accaduto con Mauro Corona

La trasmissione Cartabianca fa il suo esordio nei palinsesti televisivi nel 2016, inizialmente collocata nel tardo pomeriggio, il programma condotto da Bianca Berlinguer, a partire dall’anno successivo è stato promosso in prima serata, divenendo però un appuntamento settimanale e non giornaliero. Da allora sono diventate ben 6 le edizioni del talk, l’ultima delle quali è appena iniziata lo scorso 7 settembre e trasmessa ogni martedì sera.

A partire dalla terza stagione diventa ricorrente la presenza di Mauro Corona, scrittore, scultore ed alpinista, con la conduttrice del programma è stato protagonista di diversi siparietti, alcuni di essi erano andati oltre e l’artista era stato redarguito, fino all’episodio di un anno fa, quando il diretto interessato rivolse alla Berlinguer un poco lusinghiero Gallina, provocando indignazione tra gli spettatori e la stessa conduttrice, facendo infuriare i vertici Rai.

L’inizio di Cartabianca

Dopo quell’episodio, il noto scrittore è stato sospeso e per tutta la quinta edizione del programma non è stato più presente negli studi televisivi di Rai 3. Partita la nuova stagione di Cartabianca, la stessa conduttrice ha fatto sapere di essersi chiarita con Corona, ma il direttore di rete, Franco Di Mare, è stato poco propenso ad un suo ritorno nel talk, facendo spesso muro ogni qualvolta si paventava l’idea di concedergli un’altra possibilità.

Le ultime indiscrezioni riportano però la notizia di un suo ritorno come ospite del programma, insieme a Galli, Crisanti, Mario Tozzi ed Elisa Isoardi, come confermato dal promo di questi giorni di Cartabianca, in cui la Berlinguer fa capire come stia tornando qualcuno. Questa sera è dunque prevista la presenza di Mauro Corona, a quasi un anno esatto dall’ultima volta. La puntata è prevista in prima serata su Rai tre alle ore 21 e 20.