Fuori dal Coro e Di Martedì: anticipazioni e ospiti dei due talk | Cosa vedremo martedì 21 settembre

Questa sera, 21 settembre in prima serata, torna il consueto scontro tra i talk Di Martedì, condotto da Giovanni Floris su La7 e Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano su Rete4. Andiamo a vedere le anticipazioni dei due programmi.

Anticipazioni dei due talk

Tornano, con due nuovi appuntamenti, due dei talk più seguiti della televisione italiana, Di Martedì, condotto da Giovanni Floris su La7 e Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, entrambi in prima serata. Partiamo con il programma di La7. Come di consueto, la prima parte della trasmissione sarà dedicata all’emergenza sanitaria e campagna vaccinale, già annunciata la presenza di Sabina Guzzanti che imiterà Giorgia Meloni – come già avvenuto per Propaganda Live – nella copertina del programma.

Ospiti in studio: l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, il Viceministro alla Salute Pierluigi Sileri, l’immunologa Antonella Viola, l’economista Carlo Cottarelli, l’ex Ministro Elsa Fornero e la biologa Barbara Gallavotti.

Torna Mario Giordano

In settimana si è parlato con insistenza di problemi tra i vertici Mediaset e Videonews – che cura i programmi di informazione e comunicazione di Cologno Monzese – a causa proprio di Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro. Ad ogni modo la puntata di stasera andrà regolarmente in onda e non è escluso che il giornalista e conduttore possa affrontare il discorso in diretta televisiva.

Questa sera si parlerà dell’obbligatorietà dal prossimo 15 ottobre del green pass per lavoratori del pubblico e del privato. Ampio spazio verrà dato ad alcune cure precoci e domiciliari testati in diversi Paesi del mondo.