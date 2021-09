Mara Venier e Francesca Fialdini pace fatta | Cosa è accaduto nei corridoi della Rai

Pace fatta tra Mara Venier e Francesca Fialdini. Un abbraccio scambiato tra le due conduttrici, ha spazzato via le polemiche e le voci che le volevano una contro l’altra. Ecco come sono andate le cose

Mai più nemiche

Si deve partire con il piede giusto e soprattutto in un clima sereno e disteso. Sarà questo il motivo che ha spinto Mara Venier e Francesca Fialdini a sotterrare le asce di guerra? Ancora oggi infatti, non è chiaro cosa mai sia accaduto tra le due donne della domenica di Rai 1.

E’ partita da poco la nuova stagione delle domeniche dei palinsesti televisivi. Domenica In condotto da Mara Venier e il programma che lo segue, Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini, hanno già scaldato i motori la settimana scorsa, per il via avvenuto il 19 settembre.

Mara Venier e Francesca Fialdini si abbracciano

Proprio durante le prove dei loro programmi, nei corridoi degli studi Fabrizio Frizzi di Roma, si sono incontrate le due bionde della domenica. Chi ha assistito all’incontro ha riportato che si sono fermate e salutate cordialmente. Entrambe hanno parlato delle loro prime puntate e infine si sono abbracciate, come a suggellare la pace.

Ma cosa era accaduto tra Mara Venier e Francesca Fialdini? Non è chiaro. Si parlava di un presunto astio da parte della Venier nei confronti della collega più giovane, dimostrato, secondo i più sospettosi, da il non lancio di Da Noi… A Ruota Libera da parte di quest’ultima a ogni fine puntata di Domenica in. Ad incrementare i sospetti l’aneddoto alla XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione.

Le domeniche di Rai 1 e di Canale 5

Insomma, alla fine sembra che tutto sia passato. Le due donne in nome della squadra che rappresentano, hanno sorvolato sui dissapori e sono pronte per combattere contro il “nemico” Mediaset che quest’anno, nel giorno di festa della settimana, ha sfoderato due punte di diamante, silurando Barbara D’Urso.

L’azienda del Biscione per la domenica ha fatto scendere in campo Amici di Maria De Filippi a partire dalle ore 14:00, che farà da traino alla seconda dose di Verissimo della Silvia Toffanin, che quest’anno delizierà i telespettatori con un doppio appuntamento nel weekend. Tutto ciò è solo in attesa del nuovo programma che Piersilvio Berlusconi ha scelto per l’ultimo giorno della settimana di Canale 5, ossia Scene da un matrimonio.