Giorgio Manetti asfalta Gemma ed elogia Isabella Ricci. “Lei non ha bisogno di rifarsi il seno”

Giorgio Manetti senza esitazione va all’attacco contro i ritocchi estetici di Gemma e conclude con un affondo: “la Ricci non ha bisogno di rifarsi il seno”

Uomini e Donne, capitolo chiuso

Il gabbiano torna a farsi sentire attraverso un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. L’ ex amore di Gemma Galgani, al secolo Giorgio Manetti, dopo la sua esperienza a Uomini Donne, è stato per tanto tempo con Caterina, ma oggi dichiara di essere tornato nuovamente single.

Uno status che gli permetterebbe di ritornare di nuovo davanti alle telecamere, alla ricerca della sua metà, ma l’ex cavaliere ha già fatto sapere che il dating show di Maria De Filippi, è ormai per lui un capitolo chiuso. L’uomo non intende più trovare la sua anima gemella in televisione.

Gemma Galgani rifatta

Giorgio Manetti è stato il compagno di Gemma Galgani e non è un caso che abbia espresso il suo pensiero, sulle ultime novità della dama over. Il gabbiano ha fatto sapere che la Gemma che ha amato un tempo, non esiste più e che quella attuale, dedita ormai ai ritocchi estetici, non la conosce. Se l’avesse conosciuta così come è oggi, non l’avrebbe neanche corteggiata.

L’ex cavaliere inoltre a Nuovo Tv ha fatto sapere che secondo lui, Gemma non si è limitata a rifarsi solo le labbra e il seno, ma anche qualcos’altro.

Giorgio Manetti e Isabella Ricci

Il Manetti è andato avanti a ruota libera esprimendo la sua opinione sulla chirurgia estetica e tirando in ballo anche Isabella Ricci. Secondo lui, rifacendosi il seno Gemma non ha migliorato la sua immagine, perchè volere o volare, ha sempre 71 anni e a quest’età, sono altre le cose che dovrebbero sedurre un uomo.

Il gabbiano ha specificato che Gemma dovrebbe puntare ad altro, magari all’eleganza e all’intelligenza e non al suo aspetto fisico. Secondo lui, non fa niente di male a cercare la sua anima gemella, ma lo fa nella maniera sbagliata e che del resto, sarà molto difficile, con queste premesse, che quest’anno la trovi.

L’ex cavaliere, poi, ha confessato che se dovesse scegliere chi portare fuori a cena nel programma, certamente sceglierebbe Isabella Ricci. Manetti ha elogiato la Ricci, sottolineando che è una donna piena di charme e che non vive in un’eterna adolescenza. La Ricci non ha bisogno di rifarsi il seno e con lei non si annoierebbe mai.