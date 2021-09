Maurizio Costanzo lo ammette: “Maria De Filippi mi ha aiutato”

Conduttore, giornalista, pilastro delle reti televisive Mediaset, Maurizio Costanzo è uno dei personaggi cardini delle reti del Biscione. Eppure, nonostante la sua pluriennale esperienza davanti al piccolo schermo, ha ammesso di aver commesso un grave errore al quale è riuscito a rimediare grazie all’intervento di Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie simbolo della televisione italiana. Autori, ideatori e volti di trasmissioni che hanno segnato il successo delle reti Mediaset, i due non hanno mai perso occasione per elogiarsi a vicenda. Lei non ha mai nascosto la grande stima che nutre nei confronti del marito, e lui ha sempre lodato la moglie e collega per il suo modo di fare televisione e per la capacità di guardare con occhio critico anche il suo operato.

E, proprio questa capacità di Maria De Filippi ha fatto sì che Maurizio Costanzo si rendesse conto di un grave errore commesso nel corso di alcune puntate del suo Maurizio Costanzo Show. Al timone del programma dai primi anni Ottanta, il conduttore ama circondarsi di personaggi più o meno noti per discutere con loro di tematiche di vario genere. In alcuni casi, però, pare abbia trascurato alcuni ospiti a favore di altri, forse più interessanti dal suo punto di vista.

Maria De Filippi e l’ammonimento a Costanzo

È stata Maria De Filippi, che guarda sempre con occhio attento e critico le trasmissioni del marito, ad ammonire Maurizio Costanzo per l’atteggiamento riservato ad alcuni ospiti.

L’idea di dare poco spazio a qualcuno favorendo altri non è stata affatto gradita alla De Filippi che, tra le mura domestiche, ha deciso di parlarne apertamente con il compagno e collega.

“Si è accorta che c’erano volte in cui io, per noia, nei miei programmi trascuravo un po’ certi ospiti, li facevo parlare un po’ meno degli altri – ha spiegato Costanzo attraverso le pagine di DiPiùTV – . E mi ha fatto capire che questo è uno sbaglio perché ognuno può avere cose importanti da dire”.

“È stata una lezione importante. E io, alla mia età, ho ancora voglia di imparare”, ha proseguito lui che, ancora una volta, ha dimostrato la grande stima che nutre nei confronti della moglie.

Maurizio Costanzo, l’elogio di Maria De Filippi

Da sempre molto attenti ai rispettivi programmi, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non perdono occasione per suggerire cambiamenti e dispensare consigli sugli show che conducono.

Pur avendo Costanzo un’esperienza maggiore rispetto alla moglie, lei è l’unica dalla quale ha ammesso di accettare consigli in merito ai programmi che conduce.

“Maria De Filippi è una delle poche persone da cui accetto di farmi consigliare – ha ammesso lui – . Io sono stato il suo maestro di tv e le ho insegnato tanto. Ma poi è stata lei a insegnare tanto a me”.