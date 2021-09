Sex and the City, terribile lutto nella serie: addio a Stanford | È morto l’attore Willie Garson

Lutto per i protagonisti della fortunata serie tv Sex and the city e per tutti i fan: è morto l’attore Willie Garson che ha interpretato il celebre Stanford Blatch, inseparabile amico di Carrie Bradshow.

È di poche ore fa la notizia riguardante la scomparsa prematura ed inaspettata dell’attore americano Willie Garson, venuto a mancare all’età di 57 anni a causa di un tumore al pancreas. A darne il triste annuncio è stato il figlio, Nathen Garson, attraverso un appassionato post su Instagram. “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto – ha scritto il figlio dell’attore morto tra martedì 21 e mercoledì 22 settembre – . Sono così orgoglioso di te. Ti amerò sempre, ma penso che sia ora che tu parta per un’avventura tutta tua. Sarai sempre con me. Ti amo più di quanto saprai mai e sono felice che tu possa essere in pace ora. Sei sempre stata la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto. Sono felice che tu abbia condiviso il tuo amore con me. Non lo dimenticherò mai e non lo perderò mai”.

A stringersi attorno al dolore del figlio di Willie Garson tantissimi fan della serie tv Sex and the city e molti attori che hanno avuto l’onore di condividere con lui il set. Garson, infatti, che ha conosciuto il grande successo grazie al personaggio di Sex and the city nella serie tv ideata da Darren Star, ha avuto modo di lavorare per tantissime altre pellicole cinematografiche e serie televisive di grande successo come Ally McBeal, Friends, Ultime dal cielo, CSI: Crime Scene Investigation o Buffy l’ammazzavampiri.

Willie Garson, chi era l’attore di Sex and the city

Classe 1964, Willie Garson è comparso in oltre cinquanta film pur interpretando ruoli minori, ma il vero successo è arrivato con il personaggio di Stanford Blatch.

Icona gay, amico inseparabile di Carrie Bradshow, Willie-Stanford è stata una presenza costante nella serie tv che raccontava le vicende della fashionista e delle sue tre amiche, Miranda, Samantha e Charlotte.

L’attore americano, amatissimo dal pubblico che non ha perso un appuntamento con Sex and the city, è stato anche uno dei protagonisti dei due film dedicati alla serie tv: “Sex and the City” e “Sex and the City 2”.

Nonostante la malattia, Willie Garson era attualmente impegnato nel revival della serie imminente per HBO Max chiamato “E proprio così”.

Sex and the city, gli attori in lutto

A piangere la scomparsa dell’interprete di Stanford Blatch, tantissimi altri protagonisti di Sex and the city, tra cui Cynthia Nixon, che ha interpretato Miranda Hobbes.

“È così triste il fatto di aver perso Willie Garson – ha scritto l’attrice su Twitter – . Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce, amicizia e tradizione dello spettacolo. Era un professionista, sempre”.

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

A riservare parole commosse per l’interprete di Stanford Blatch anche il collega Mario Cantone: “Non avrei potuto chiedere un partner televisivo migliore. Sono devastato e sopraffatto dalla tristezza. Sei stato portato via da noi troppo presto. Eri un regalo degli dei. Riposa in pace, mio dolce amico, ti voglio bene”.