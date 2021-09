Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 settembre: l’incontro tra Umberto e Flora

Come di consueto nel primo pomeriggio di mercoledì 22 settembre andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha preso il via da ormai una settimana e sembra non abbia deluso le aspettative del pubblico da casa riportando in scena vecchi personaggi, nuove storie d’amore e coinvolgenti sfide pronte a far immedesimare e commuovere milioni di telespettatori.

L’incontro tra Umberto e Flora

La notizia dell’arrivo di Flora in città si è diffusa velocemente, causando la preoccupazione di Umberto che teme che la figlia di Ravasi dopo l’archiviazione della morte del padre come incidente voglia qualcosa in cambio dalla sua amata. Per questo motivo l’uomo deciderà di recarsi al Circolo dove la ragazza si trova, e provare a capire quali sino le se intenzioni. Le anticipazioni rivelano che il loro incontro riserverà delle grosse sorprese.

La richiesta di Flora

La misteriosa morte di Ravasi sembra ormai essere acqua passata, la sua scomparsa è stata archiviata come incidente ma l’arrivo in città di Flora, figlia illegittima dell’uomo, suscita non poche preoccupazioni in Umberto. La ragazza sembra essere giunta a Milano per poter ricevere l’eredità lasciatale dal padre, il quale però le ha anche scritto una lettera che sembra contenere delle informazioni parecchio rilevanti. Flora, inoltre chiederà a Umberto di poter incontrare Adelaide poiché proprio la contessa è stata l’ultima persona ad aver visto Ravasi prima della sua dipartita. Ma quale sarà l’obiettivo della giovane?

Gabriella bloccata a Milano

Nel frattempo, in maniera del tutto inaspettata, Gabriella è costretta a rimandare la sua partenza. Infatti la donna, dopo aver disegnato la sua ultima collezione per il Paradiso è pronta per raggiungere Cosimo a Parigi, ma prima di lasciare Milano dovrà aspettare ancora un po’ poiché lo stilista che avrebbe dovuto sostituirla al magazzino rinuncerà al posto offertogli da Vittorio. Gabriella quindi si offrirà di rimandare la sua partenza fino a quando Conti non troverà una soluzione.