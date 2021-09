Qui giovanissima agli inizi di carriera, oggi una delle protagoniste de Il Paradiso delle Signore: la riconoscete?

Da Nuovo Cinema Paradiso a Il Paradiso delle Signore: la carriera di Antonella Attili tra cinema e televisione.

“Molti anni fa. Il mio primo servizio fotografico in occasione del mio debutto cinematografico in: Nuovo Cinema Paradiso. Una bimba praticamente”, così l’attrice Antonella Attili commenta lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Ed effettivamente da quel suo ingresso al cinema sembra essere passata un’eternità. A rimanere inalterata, tuttavia, è l’eterna bellezza di una donna che con il suo talento ha saputo dare un tocco magico ai frutti del grande e del piccolo schermo in cui ha avuto l’occasione di fare la sua parte. Ma scopriamo qualcosa in più su questa incredibile risorsa del patrimonio dello spettacolo italiano.

La vita di Antonella Attili e il debutto con Nuovo Cinema Paradiso

Nata a Roma il 3 aprile 1963, l’esordio al cinema di Antonella Attili risale al 1988. È in quest’anno, infatti, che Giuseppe Tornatore partorisce quello che diventerà un grande classico: Nuovo Cinema Paradiso, premiato con l’Oscar per il miglior film straniero nel 1990. In questa pellicola di grande successo, Antonella Attili interpreta la madre del piccolo Totò e si fa conoscere al grande pubblico. Sempre con Giuseppe Tornatore, lavora a Stanno tutti bene e L’uomo delle stelle. Prende poi parte anche a Il lungo silenzio, unico film italiano di Margarethe von Trotta. Nel 1994 compare tra i protagonisti di Dichiarazioni d’amore di Pupi Avati, accanto a Angiola Baggi e Delia Boccardo. Anche Anthony Minghella la vuole per un piccolo ruolo ne Il paziente inglese, il celebre film vincitore di 9 Oscar nel 1997, 2 Golden Globe e 6 BAFTA.

Le candidature come migliore attrice

Negli anni 2000, l’interpretazione nel film di Stefano Incerti Prima del tramonto le vale la candidatura al Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista. Nomination che si ripeterà nel 2020 e nel 2021 come migliore attrice in un film commedia rispettivamente per Tolo Tolo e Il ladro di Cardellini. Candidature a parte, nel 2001 interpreta la moglie di Sergio Castellitto in Concorrenza sleale di Ettore Scola. Ritorna poi a recitare ancora per Scola in Che strano chiamarsi Federico, dove interpreta la prostituta Wanda. Fra il 2008 e il 2010 veste i panni della madre del Libanese nella serie televisiva Romanzo criminale per la regia di Stefano Sollima. Successivamente, è al Teatro Vascello di Roma con Marble dell’autrice irlandese Marina Carr, in cui interpreta il ruolo di Anne, per la regia di Paolo Zuccari.

Antonella Attili oggi

Oggi Antonella Attili è una delle interpreti più amate della popolare fiction di Rai 1 Il paradiso delle Signore. Dal 2018, infatti, è il volto della siciliana Agnese Amato: una donna dal carattere duro, spigoloso e all’antica, che ama infinitamente i suoi figli. Quest’anno, inoltre, l’attrice romana ha partecipato a Propaganda Live con una serie di monologhi e si è aggiudicata il Premio Ugo Tognazzi come miglior attrice dell’anno. Al momento è, inoltre, ambasciatrice per Terre des Hommes, una onlus che si occupa dei diritti umani dei bambini.