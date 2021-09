Uomini e Donne, anticipazioni 22 settembre: primi scontri in studio | Scintille tra Matteo e Joele

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, mercoledì 22 settembre, di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dalle ore 14.45 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni sulla puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle ore 14.45 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma cult di Canale 5, Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi. Andiamo a vedere le anticipazioni sulla puntata di mercoledì 22 settembre. Siamo alle prime puntate, eppure potremo assistere già al primo scontro tra i due nuovi tronisti del trono classico, ovvero Joele Milan e Matteo Fioravanti. I due, infatti, sono interessati alla stessa corteggiatrice.

I due tronisti approfondiranno la conoscenza della ragazza con due esterne – separate ovviamente – ma oggi ci sarà una brutta sorpresa per Joele Milan. La giovane, infatti, ammetterà di preferire Matteo Fioravanti. La scelta della corteggiatrice di voler approfondire la conoscenza con Matteo, manderà su tutte le furie Joele e l’aria in studio si farà davvero calda. Come andrà a finire?

Il trono over

Ma passiamo al trono over. Oggi in studio sarà presente Ida Platano: la tronista racconterà della sua uscita con il cavaliere Graziano Amato, rivelando di essersi trovata bene e di voler approfondire la conoscenza. Ma ad intervenire sulla vicenda sarà l’opinionista Gianni Sperti, il quale inviterà la dama di Brescia a ragionare con calma sul nuovo cavaliere.

Sperti ha infatti ricordato a Platano le passate esperienze nel programma e la delusioni vissute recentemente, invitandola ad andare con calma. Un commento che, però, non è affatto piaciuto alla dama.