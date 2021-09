Dal Festival di Sanremo a Le Iene: colpaccio di Mediaset per la conduzione | Ecco di chi si tratta

Le Iene è un programma televisivo trasmesso su Italia 1 e come sempre riscuote un enorme successo. Il merito è senza dubbio del formidabile cast che si mette in gioco per dare voce al popolo. La prima puntata della prossima edizione andrà in onda martedì 5 ottobre e non mancheranno delle novità.

Le Iene, una conduzione prettamente femminile

Non è chiaro perché gli altri vertici della Mediaset abbiano deciso di posticipare la messa in onda della prima puntata de Le Iene, fatto sta che neanche sta volta il pubblico verrà deluso. Non a caso è stata introdotta una novità: al timone della conduzione ci saranno 10 donne che hanno avuto un buon riscontro con il pubblico italiano per la professionalità e capacità di approcciare con il prossimo. Tra queste c’è anche una cantante che ha avuto modo di esibirsi sul palco dell’Ariston dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un altro indizio? Ha spopolato quest’estate con il suo brano intitolato Marea.

Madame, un mix di energia e fascino

Secondo fonti attendibili pare che tra queste donne ci siano la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, la cantante Elodie e Sabina Guzzanti. In un secondo momento sulla piattaforma Tvblog è stato aggiunto il nome di un’altra donna alla lista. Si tratta della cantautrice vicentina Francesca Calearo, nota come Madame. Nata il 16 gennaio 2002, ha iniziato a studiare pianoforte fin da piccola. Ha imparato a memoria tutte le canzoni di Fedez ed Emis Killa, nonostante la madre non abbia mai approvato la sua vocazione artistica. Ha frequentato il liceo di Scienze umanistiche di Vicenza e poi si è iscritta in un istituto privato per poter dedicarsi anche allo studio. I fan ricorderanno senza dubbio che ha vinto il premio Sergio Bardotti con il brano Voce che ha proposto all’evento musicale dell’anno. Non è passata inosservata soprattutto per la scelta degli outfit accattivanti, ma pur sempre di buon gusto. La maggior parte del pubblico è rimasto affascinato dalla sua fantastica voce che non a caso ha accompagnato anche l’estate 2021. Si definisce una persona sensibile, per questo motivo i produttori del programma sono convinti che non deluderà le loro aspettative.

Pronte per l’imminente sfida

Tra le altre donne che potrebbero accedere alla conduzione ci sono anche Giulia Salemi (showgirl e fidanzata di Pierpaolo Pretelli) e la vulcanica Emma Marrone. Si tratta di forti personalità che vengono prese come modelli di riferimento dalla massa. Non hanno paura di esporsi e sanno affrontare ogni tipo di sfida. Di conseguenza sapranno svolgere al meglio il compito che gli alti vertici della Mediaset hanno assegnato.

