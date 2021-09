Cantante emergente di Amici20, Sangiovanni rompe il silenzio sulla sua possibile partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

Nel talent show di Maria De Filippi, da anni ormai, nascono delle vere e star di casa nostra che, una volta usciti dalla scuola di Cinecittà, iniziano una carriera di grande successo.

Ci sono tantissimi esempi del genere, di giovani arrivati ad Amici carichi di talento, ed oggi diventati degli artisti di fama internazionale, basti vedere gli esempi di Alessandra Amoroso, Emma Marone, Marco Mengoni oppure Giusy Ferreri delle vere star della musica italiana.

Il format della De Filippi continua a sfornare giovani artisti di grande calibro e così è accaduto anche nell’edizione 2020 con Sangiovanni, diventato il cantante del momento.

Sangiovanni, definito anche il pupillo di Maria De Filippi, con la sua canzone ‘Malibù’ ha scalato le vette più alte del successo delle hit estive, ma a quanto pare non salirà sul palcoscenico dell’Ariston, rifiutando il Festival del 2022. Per quali motivi? Scopriamolo insieme.

Sangiovanni dice no a Sanremo

All’anagrafe è Giovanni Pietro Damian, classe 2003, nato e cresciuto in provincia di Vicenza. Tutti, però, lo conoscono come Sangiovanni, specialmente gli adolescenti. Emerso nello show di Maria De Filippi non solo per la sua bravura, Sangiovanni ha appassionato il pubblico per il suo fidanzamento con la sua collega e ballerina Giulia Stabile, vincitrice del talent show.

Da qualche giorno, però, i rumors hanno alzato un ‘chiacchiericcio’ sulla presenza del giovane su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia ed è per questo motivo che il più amato cantante del momento, Sangiovanni decide di fare chiarezza in un’intervista concessa a Mattia Marzi e racconta tutti quelli che sono i suoi progetti professionali per il futuro.

Per prima cosa il giovane cantante nato ad Amici vuole smentire le voci che lo vedono in lizza tra i big di Sanremo 2022 e chiaramente dice di ‘no’ al Festival della Canzone dell’Ariston. Quali sono i motivi?

I motivi del rifiuto di Sangiovanni

“Io a Sanremo? Al momento non è in programma” ha spiegato Sangiovanni, aggiungendo che forse fa più notizia la sua assenza al Festival più ambito tra i cantanti che la sua presenza.

Per quale motivo Sangiovanni rifiuta questa grande opportunità? A quanto pare il cantante non vuole snobbare il Teatro dell’Ariston ma semplicemente spiega i reali motivi: in primis, secondo il pupillo di Maria De Filippi, serve un brano che rappresenti gli artisti al cento per cento. Inoltre per partecipare a Sanremo c’è bisogno di un grande impegno e “io non ho al momento tempo” ha spiegato Sangiovanni.

Il Festival di Sanremo è la più grande vetrina di visibilità per i cantanti e mette sotto pressione non solo i più giovani ed inesperti ma anche i grandi luminari della canzone che hanno sempre ammesso di provare una grande emozione, e anche tanta ansia, all’Ariston.

La stessa valutazione, infatti, è stata fatta da Sangiovanni che, tra i vari motivi del suo ‘no’ al Festival ha valutato anche lo stress psicologico che un evento di tale calibro può avere sui concorrenti e che non si sente pronto ad affrontare.