Chi è Mercedes, compagna e musa del cantautore Ivano Fossati

Conoscete la compagna di vita di Ivano Fossati? Si tratta di una grande artista…

Polistrumentista, cantautore e produttore discografico, Ivano Fossati è uno degli artisti che ha segnato un’epoca nel panorama musicale italiano. Oltre quarant’anni di carriera fatti di sperimentazione ed eterogeneità: dal rock progressivo dei primi tempi alle introspezioni colte degli ultimi. Un cantautore che di strada ne ha fatta, risultando più volte vincitore della Targa Tenco (quattro volte per il migliore album e due volte per la migliore canzone) oltre che di un Premio Lunezia Rock d’Autore per l’Album Musica moderna e del Premio Librex Montale nell’apposita sezione Poetry for Music. Ma la carriera di un così talentuoso artista è resa ancor più speciale da quella della compagna che è al suo fianco: Mercedes Martini.

Chi è Mercedes Martini

Nata a Napoli intorno agli anni ‘70, dopo le prime esperienze come attrice nella sua città, Mercedes Martini si diploma alla scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Giorgio Strehler, recitando in alcuni suoi spettacoli come “I giganti della montagna”, “La grande magia”, “Arlecchino servitore dei due padroni”. Continua poi la sua formazione frequentando seminari con Bruce Myers, Carolyn Carlson, Carlos Alsina e Tatiana Olear del Teatro d’Arte di Mosca. Nel corso della sua carriera, collabora con molti registi, fra cui Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Francesco Saponaro, Pierpaolo Sepe, Gigi dall’Aglio, Armando Pugliese, Marco Sciaccaluga. Ed è lei stessa a debuttare come regista al Teatro Coccia di Novara nel febbraio con la “Turandot” di Puccini, ottenendo un grande successo di pubblico e di critica.

Mercedes Martini oggi

Nel corso degli anni, Mercedes Martini ha portato avanti la sua attività di attrice e regista, oltre che di autrice di monologhi e direttrice della scuola di teatro da lei fondata. Oggi, è anche nel corpo insegnanti della scuola del Teatro Nazionale di Genova ed è presidente dell’Associazione culturale T.I.M.E.U.P. – tutto il mondo è un palcoscenico. Insomma, un percorso professionale davvero ricco di esperienze!

La storia tra Ivano Fossati e Mercedes Martini

Ma com’è iniziata la storia d’amore tra Ivano Fossati e Mercedes Martini? A raccontarla è l’attrice stessa in un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Quando ci siamo conosciuti non sapevo nulla di lui, se non qualche vaga citazione di una sua canzone, e non me ne vergogno. In questo modo ho incontrato la persona e non l’artista. L’occasione fu la registrazione di Lettere Portoghesi in Macramè, gli serviva una voce e i suoi collaboratori scelsero me. Ecco fatto. E ci è cambiata la vita.”

Un amore che da quel momento non ha fatto altro che crescere a dismisura: “Mi è simpatico”, dice Mercedes. “Ivano è una persona di cui si sente la mancanza subito, anche se lo conosci da poco. E forse è stato così anche per lui nei miei confronti, non lo so. È difficile per me parlare di lui. È il mio amore, è la persona con cui condivido la cosa più preziosa che ho, la vita.”