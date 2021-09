Grande Fratello Vip, Raffaella Fico e Mario Balotelli: perché è finita? La gieffina: “Relazione troppo affollata”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta continuando a regalare ai suoi telespettatori momenti di grande emozione. Durante la puntata andata in onda lunedì 20 settembre, la concorrente Raffaella Fico si è lasciata andare a un racconto molto toccante riguardo alla sua storia d’amore con Mario Balotelli.

La relazione tra la gieffina e il calciatore ha fatto molto discutere, specialmente a causa del comportamento avuto da Mario dopo aver appreso la notizia della gravidanza di Raffaella. Ecco le parole della showgirl a riguardo.

L’amore di una mamma non conosce confini

Il conduttore del reality Alfonso Signorini, durante la scorsa puntata del Grande Fratello, ha deciso di lasciare uno spazio interamente dedicato a Raffaella Fico, per permettere alla gieffina di fasi conoscere non solo per la sua bellezza, ma anche per la forza e la tenacia avuta in uno dei periodi più difficili della sua vita. La showgirl, infatti ha raccontato di come lei e Mario Balotelli hanno affrontato l’arrivo della loro bambina, Pia.

La donna ha iniziato il suo racconto parlando del momento in cui lei e Mario si sono incontrati per la prima volta: “Quando l’ho conosciuto avevo 21 anni e diciamo che non è stato subito un colpo di fulmine. Io a lui sono piaciuta tantissimo, poi cominciò a corteggiarmi!”. Da quel momento, tra i due è nato un amore “totalizzante”, così definito dalla stessa Raffaella; un amore talmente forte da spingere la coppia a fare dei progetti: “Avevamo il progetto di sposarci, avere una famiglia. La nostra relazione è stata molto affollata, troppe persone ci hanno messo il becco, eravamo giovanissimi”. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare, e quando la showgirl scoprì di essere incinta, Balotelli non ebbe la reazione sperata.

Rimasta sola in un momento tanto delicato, Raffaella decise di affrontare il padre di sua figlia il quale, all’epoca, si trovava a Londra per lavoro: “Andai a casa sua, ma in realtà lui era in casa con gli amici e il fratello. Non mi aprì e chiamò anche la polizia, e fui costretta ad andare via con la polizia e con la bambina. Mi ha cacciato di casa, la voleva e poi no, poi la rivoleva, è stata una situazione abbastanza pesante”. Nonostante le difficoltà, la showgirl decise di portare avanti la gravidanza e, ad oggi, tutto il dolore provato in quel periodo è costantemente ripagato dalla presenza della piccola Pia.

Uniti per il bene della bambina

Giunta al termine del racconto, Raffaella ci ha tenuto a sottolineare quanto ora le cose siano cambiate. Mario Balotelli, infatti, è un padre presente, premuroso e innamorato della sua bambina. Anche il rapporto tra la showgirl e il calciatore è cambiato: tanto ostico, difficile e privo di dialogo prima, quanto sereno e complice oggi.

A tal proposito, Raffaella Fico ha aggiunto: “L’ho perdonato, oggi i nostri rapporti sono distesi e sereni. Ci sono voluti un po’ di anni, ma io e lui ci siamo parlati e chiariti e mi ha chiesto anche scusa dicendomi: ‘So il male che ti ho fatto, ma all’epoca ero un ragazzo anch’io.’ Io voglio bene a Mario come un fratello […]. All’epoca io ero giovane e probabilmente abbiamo sbagliato entrambi”.