Pierpaolo Petrelli, oggi influencer amatissimo, ma lo ricordate ai tempi di Striscia la Notizia? Ecco com’era

Pierpaolo Pretelli è uno dei ragazzi più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 e così ha permesso al pubblico di conoscerlo ulteriormente, dato che è stato lanciato da Striscia la notizia. Ecco com’era ai tempi del tg satirico di Antonio Ricci.

Il percorso televisivo di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli si è messo alla prova in vari contesti televisivi. Anni fa si è recato nel programma di Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatore e all’epoca sul trono era seduta la bellissima Teresa Langella. Nonostante fosse palese la complicità tra loro, non è stato scelto perché la ragazza è andata via dal programma con l’attuale fidanzato Andrea Dal Corso. Successivamente è entrato nella casa del Grande Fratello vip e si è avvicinato all’inizio a Elisabetta Gregoraci. Non è mai stato corrisposto, dopodiché le cose sono cambiate con l’ingresso Giulia Salemi avvenuto qualche mese dopo. Tra i due è scoccata la scintilla dell’amore al punto tale da essere ancora ora una delle coppie più belle nate sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. Molti non ricordano che Pierpaolo è stato anche presente nel programma Striscia la notizia accanto a Michelle Hunziker e Virginia Raffaele. Ecco una foto dell’incredibile cast si quell’anno.

Due velini d’eccezione

Pierpaolo Pretelli è stato uno dei velini di Striscia la notizia. Osservando la foto di quel periodo, tutti sono concordi nel dire che lo scorrere del tempo non ha inciso per niente sulla sua bellezza. In effetti le donne impazziscono per lui per il suo viso angelico, fisico scultoreo e sguardo magnetico. Sul palco di Striscia la notizia si esibiva in stacchetti in compagnia del collega Elia Fongaro. Era l’anno 2015 quando i produttori hanno deciso di introdurre una novità, cioè due uomini al posto delle veline. I due hanno riscosso un grande successo così da aver avuto la possibilità di partecipare ad altri programmi. Basta ricordare che anche Elia è entrato nella casa del Grande Fratello e ha conosciuto Alexander Jane, l’attrice con la quale ha avuto una relazione che fece discutere perché lei era impegnata. Una volta spente le telecamere hanno deciso di provarci, ma la storia non ha avuto un buon fine.

Uno scherzo criticato sul web

Domenica 19 settembre Pierpaolo è stato invitato nello studio di Scherzi a parte, programma storico condotto attualmente da Enrico Papi. In pratica è stata vittima dello scherzo la fidanzata Giulia e lui è stato complice dall’inizio alla fine, anche se non ha nascosto il dispiacere di vedere la dolce metà in difficoltà. In effetti lo scherzo non è piaciuto a tanti utenti social che hanno espresso il loro malcontento, definendolo di cattivo gusto.

