Giorgia Venturini torna al timone di X-Style: tutte le novità della nuova stagione

Tempo di nuove stagioni per i programmi televisivi: su Canale 5 torna “X-Style”, il magazine settimanale condotto da Giorgia Venturini.

Una trasmissione che dà appuntamento ai suoi spettatori ogni martedì per parlare di moda, costume, tendenze e protagonisti del mondo dello style.

Giorgia Venturini racconta tutte le novità di un programma che sente particolarmente suo, come se fosse stato pensato su misura per lei che ne parla in modo entusiasta.

Giorgia Venturini parla della madre scomparsa: “Si è ammalata ed è andata via per sempre”

Intervistata da Tv Sorrisi e canzoni Giorgia Venturini dichiara di essere prontissima per la seconda edizione di un programma che si è rivelato molto importante anche per la sua vita personale. Il ruolo, infatti, le è stato assegnato dopo un importante lutto familiare.

«L’esperienza di “X-Style” è arrivata poco dopo la scomparsa di mia madre. Mi sono concentrata sul lavoro dando il meglio di me stessa e facendo tutto ciò che lei avrebbe desiderato che io facessi. Ho vissuto con lei il momento in cui mi è stato proposto di condurre la trasmissione e ricordo la sua gioia. Poi purtroppo si è ammalata ed è andata via per sempre, ma sono sicura che lei è da qualche parte e mi tiene sempre d’occhio. Non voglio deluderla…», dice la conduttrice che ci tiene a dare il meglio di sé.

Quali saranno le novità che attendono i telespettatori di “X-Style”? A quanto pare ci sarà un nuovo spazio nel contenitore settimanale, dal titolo “X-Traordinary people” nel quale si intervisteranno uomini e donne dalla vita straordinaria, cercando di tirare fuori la storia che si nasconde dietro ai personaggi.

“X-Style”, tutto sulla nuova edizione del programma di Canale 5

Giorgia continuerà a portare sullo schermo la grande passione per la moda che l’ha sempre contraddistinta fin da piccola, una passione che le è stata trasmessa dalla madre che, insieme alle sue quattro sorelle, aveva un calzaturificio e lavorava per Sergio Rossi. «Amo tutto ciò che riguarda lo stile e le tendenze. Mi piace giocare con i capelli, con il trucco, sono camaleontica. Non mi si vede mai con lo stesso look. Da bambina, nel salone di casa, guardavo Fashion Tv e cominciavo a sfilare. Era il mio sogno. Ho iniziato a fare la modella a 14 anni e ho continuato fino a 19. A quel punto ho lasciato perché ero troppo presa dal primo amore che viveva nel mio paese d’origine, Novafeltria, vicino a Rimini», racconta Giorgia. Dopo Novalfetria la Venturini si è spostata a Milano, a Firenze e a Roma, lasciando sempre la porta aperta ai cambiamenti.

La conduttrice svela quello che vedremo nelle prossime puntate del programma, con un focus speciale sull’alto artigianato italiano. «Poi non ci sfuggiranno le ultime abitudini degli italiani, che amano sempre più trasferirsi in campagna. E daremo voce a quelle realtà imprenditoriali rinate dopo la pandemia», annuncia Giorgia pronta a riaccogliere i suoi telespettatori più affezionati e i nuovi che si aggiungeranno dopo questa edizione.