Beautiful, anticipazioni 22 settembre: le condizioni di salute di Steffy preoccupano tutti

Cosa accadrà nella puntata di oggi, 22 settembre 2021, di Beautiful? Le anticipazioni sulla trama della soap opera di Canale 5.

Appuntamento quotidiano con Beautiful, la fortunata soap opera americana che da più di trent’anni tiene compagni al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Le vicende che ruotano attorno alla famiglia Forrester e a tutti gli altri protagonisti della serie tv, tengono incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Intrighi, sotterfugi, misteri familiari animano continuamente la trama di Beautiful che, secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 settembre 2021, continuerà a concentrarsi sulla condizione di Steffy.

Dopo l’incidente stradale nel quale stava per perdere la vita, la donna ha iniziato ad alleviare i lancinanti dolori alle ossa grazie a degli antidolorifici che le ha prescritto il dottor Finnegan. Quest’ultimo, che inizialmente aveva instaurato con Steffy un rapporto professionale, pare essere sempre più coinvolto dalla donna e, dopo aver assistito ad uno scontro tra lei e la madre Brooke, ha intuito quale sia la causa che rende la giovane alterata. Davanti alle richieste di altri antidolorifici, però, non saprà dire di no.

Beautiful, Steffy vicina al dottor Finnegan

Se inizialmente sembrava che la vicinanza di Steffy al dottor Finnegan fosse finalizzata solo alla prescrizione di farmaci, secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi di Beautiful, tutto cambierà.

Stravolta e afflitta dai dolori, la donna aprirà il suo cuore al medico raccontandogli gioie e dolori della sua vita.

Davanti a queste parole, John Finnegan non riuscirà a rimanere indifferente e l’atmosfera tra loro diventerà ben presto romantica.

Così, davanti alla richiesta di altri medicinali da parte di Steffy, il dottore non riuscirà a dirle di no pur consapevole che l’atteggiamento aggressivo e violento della donna dipenda proprio dagli antidolorifici.

Beautiful, Hope preoccupata per Steffy

Lo stato di salute mentale e fisica di Steffy sta particolarmente preoccupando la sorellastra Hope che, insieme a Liam, si sta prendendo cura della piccola Kelly.

Stravolta per la lite avvenuta a casa di Steffy, Hope correrà in azienda da Liam per raccontargli quanto accaduto.

All’incontro tra i due assisterà Bill Spencer, colpevole dell’incidente che ha coinvolto Steffy, e anche lui assai preoccupato per il suo stato di salute.

L’uomo, però, non potrà in alcun modo avvicinarsi alla donna dopo le intimidazioni di Ridge.