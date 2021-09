Una Vita, anticipazioni del 22 settembre: si accende lo scontro tra Ramon e Antonito

Conosciamo le anticipazioni di oggi 22 settembre di Una Vita, la soap che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori con le trame che coinvolgono il personaggi della Spagna del secolo scorso.

Aria di guerra in casa Palacios

Anche oggi 22 settembre su Canale 5 alle 14.10 andrà in onda una nuova puntata di Una Vita, che secondo le anticipazioni, sarà particolarmente accesa per i Palacios, i quali si troveranno su due sponde politiche opposte.

Antonito ha scelto di scendere in campo con i Conservatori, un partito nettamente contrapposto a quello Liberale rappresentato da Ramon. Padre e figlio si ritrovano così uno contro l’altro nella posizione di portavoce di due fazioni avversarie. Il conflitto però inevitabilmente, si espanderà dalla piazza in casa, dove coinvolgerà anche Carmen, contraria alla scelta del marito di tuffarsi nella politica. Cerchiamo di capirci qualcosa di più.

Antonito sfida su padre

Ramon ha accettato di schierarsi con i liberali dietro il consiglio di Armando e andando contro le aspettative di Carmen, la quale comincerà ad essere seriamente preoccupata quando il Palacios dichiarerà di volersi candidare alle elezioni. Anche Antonito ha lo stesso desiderio, ma suo padre non glielo permette. L’uomo infatti di opporrà con fermezza a questa scelta spingendo Antonito ad un gesto ancora più preocccupante.

Antonito infatti deciderà di sfidare il padre, candidandosi a sua volta, ma nel partito avversario! Ciò scatenerà non poco scompiglio in famiglia e toglierà la pace tra le mura domestiche. Carmen ne sarà disperata.

Le anticipazioni di oggi 21 settembre di Una Vita, ci annunciano inoltre che si farà la conoscenza di un nuovo personaggio. Si tratta di Soledad, una nuova domestica di casa Bacigalupe.

Il nuovo personaggio sospetto, Soledad

Grazie al consiglio di Felicia infatti, Marcos ha affittato il civico 38. Adesso la dimora è più grande per la donna e qui vivrà da sola con la figlia Anabel: la scelta di prendere una cameriera che provveda a tutte le faccende domestiche è stata presa in automatico. Ecco perchè entra in ballo Soledad, un personaggio che però si dimostrerà subito ambiguo.

Gli spoiler rivelano infatti, che la donna apparirà subito come una persona sospetta, sensazione che allarmerà un pò la giovane figlia di Marcos. Cosa si nasconde dietro il volto gentile di Soledad? Che segreti porta con sé? Lo scopriremo solo guardando le prossime puntate.