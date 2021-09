L’Ispettore Coliandro 8, appuntamento 22 settembre: anticipazioni sull’episodio Il Fantasma

Questa sera su Rai 2 andrà in onda L’ispettore Coliandro 8 con una nuova puntata, andiamo a vedere la trama dell’episodio di mercoledì 22 settembre, oltre al cast tra presenze fisse e nuovi personaggi.

Cosa è accaduto negli ultimi episodi

Partito con una settimana di ritardo, l’ottava stagione de L’Ispettore Coliandro doveva essere trasmesso la scorsa settimana con il primo episodio, ma tutto è slittato ad oggi 22 settembre, per il primo episodio dei quattro previsti, l’ultima puntata è infatti in programma il prossimo 13 ottobre, venendo trasmesso ogni mercoledì in prima serata su Rai 2.

Gli ultimi episodi riguardano infatti quelli relativi alla settima stagione del fortunato poliziesco dei Manetti Bros, andati in onda nell’autunno del 2018. Gli spettatori avevano lasciato l’Ispettore Coliandro con l’ennesimo encomio da parte della Questura di Bologna per aver risolto il caso di una banda alle prese con una terrificante battuta di caccia con braccianti immigrati come prede. Il personaggio principale è interpretato dal lontano 2006 dall’attore campano, Giampaolo Morelli.

La prossima puntata in programma oggi

Per quanto riguarda gli episodi della prossima stagione, non sono previste modifiche al cast principale, oltre a Morelli ci sono sin dalla prima stagione, Veronika Logan come sostituto procuratore Longhi, oltre a Giuseppe Soleri e Massimiliano Bruno nei panni rispettivamente degli Ispettori Gargiulo e Borromini. Ad ogni episodio sarà previsto un nuovo personaggio, seppur ricorrente in quella singola puntata, nelle prossime saranno infatti presenti Sabrina Impacciatore, Nicoletta Romanoff ed Elena Sotgiu, mentre nella prima vi sarà la presenza di Chiara Martegiani.

La nuova protagonista interpreta la figlia del Commissario De Zan e cercherà di ripercorrere le orme del padre, il quale finirà in coma in seguito ad un incidente avuto proprio con Coliandro. Si indagherà per capire chi sia stato a provocare il guaio, le prove porteranno a Salvatore Moneta, denominato il Fantasma, da qui il titolo dell’episodio, chiamato in questo modo per come riesca in modo celere a sfuggire alle manette. La prima puntata sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle 21 e 20.