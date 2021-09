Luce dei tuoi occhi: cast, anticipazioni e trama della nuova fiction di Canale 5

Nella programmazione di Canale 5 ci sarà la fiction Luce dei tuoi occhi, andiamo a vedere la trama dalla prima puntata e delle altre previste, oltre al cast degli attori protagonisti di questa nuova serie televisiva italiana.

Di cosa si occupa Luce dei tuoi occhi

Inizia questa sera la serie di episodi riguardanti Luce dei tuoi occhi. La nuova fiction Mediaset è stata girata a Vicenza negli ultimi mesi, da un’idea di Eleonora Fiorini e Davide Sala, per la regia di Fabrizio Costa e Simone Poggi, la produzione è invece affidata a Massimo del Frate, già produttore de L’Allieva, Sorelle e Le tre rose di Eva.

Le vicende ruotano intorno al personaggio di Emma Conti, la quale da giovane perde prematuramente la figlia Alice. Scossa dall’evento, la giovane si trasferice da Vicenza a New York, dove diventa una celebre ed apprezzata ètoile. A distanza di tempo, una lettera anonima le fa sorgere il dubbio sulla morte della figlia, la quale sarebbe una ballerina come lei. Questi dubbi la portano a ritornare nella città veneta, da dove sin dalle prime puntate cercherà la verità su quanto accaduto.

Quando poterlo vedere in tv

La protagonista della fiction, vale a dire Emma Conti, è interpretata da Anna Valle, già in passato aveva partecipato a serie televisive di successo come Soraya, Atelier Fontana e La compagnia del cigno. Altri attori facente parte del cast sono Luca Bastianello, nei panni di Roberto Conti, e Giuseppe Zeno in quelli del professor Leone. Altri protagonsti saranno Francesca Beggio e Paola Pitagora.

Questa nuova idea si svilupperà ogni mercoledì in prima serata su Canale 5 per 6 settimane, essendo 12 gli episodi, 2 per ogni settimana dalla durata di 50 minuti per ognuno di essi. Le prime puntate di Luce dei tuoi occhi saranno trasmesse questa sera a partire dalle 21 e 25, le ultime sono invece previste il prossimo 27 ottobre.