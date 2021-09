Fatima Trotta, avete mai visto il marito della conduttrice? Ecco di chi si tratta

Fatima Trotta è una delle attrici e conduttrici più apprezzate del panorama dell’intrattenimento italiano ma sapete chi è il marito? Ecco di chi si tratta.

Nata a Napoli nel luglio del 1986, Fatima appare per la prima volta sul piccolo schermo nel 2004 quando prende parte come concorrente al programma Veline in onda su Canale 5. Dopo quest’esperienza televisiva la donna partecipa allo show I raccomandati condotto da Carlo COnti per poi nel 2006 debuttare come attrice nella soap opera Un Posto al Sole. Da allora Fatima ha preso parte a diverse produzioni di successo sia televisive che cinematografiche diventando un’attrice molto apprezzata dal pubblico italiano.

Chi è il marito di Fatima Trotta

Nel luglio del 2016, Fatima ha sposato Luigi De Falco, comico televisivo che si è formato a Made In Sud, programma in onda su Rai 2 condotto da Stefano De Martino e dalla stessa Trotta. I due si sono conosciuti proprio sul posto di lavoro e dopo una lunga relazione hanno deciso di consolidare il loro amore con il matrimonio. Per l’occasione la donna ha scelto come testimone l’amico e collega Biagio Izzo.

Luigi De Falco

Luigi De Falco è originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, dove fin da subito ha iniziato a mostrare grande propensione per il modo dell’intrattenimento e della comicità. Il percorso lavorativo dell’uomo è iniziato e continua al fianco del fratello con il quale formano il duo I gemelli De Falco. I due comici prima di approdare a Made in Sud hanno percorso una lunga gavetta fatta di piccoli teatri e villaggi turistici che gli hanno permesso di giostrarsi in qualsiasi situazione e con qualsiasi tipo di pubblico.

La nuova avventura di Fatima Trotta

Fatima dopo una lunga avventura in Rai, per il 2021 è pronta a sbarcare in casa Mediaset con Honolulu, programma comico durante il quale sarà accompagnata da Francesco Mandelli. La prima puntata dello show, che prende il posto di Colorado, sarà trasmessa durante la prima serata di mercoledì 22 settembre.