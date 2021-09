Veronika Logan: età, carriera, vita privata dell’attrice che interpreta Longhi de L’ispettore Coliandro

Veronika Logan è una delle attrici più apprezzate del panorama italiano ma proviamo a scoprire di più riguardo alla sua vita privata e alla sua carriera.

Nata a Milano il 22 maggio del 1969, Veronika è nota per aver recitato in film di successo come Ex – Amici come prima! di Carlo Vanzina e in serie molto apprezzate come R.I.S Delitti imperfetti, L’ispettore Coliandro e più di recente nella seconda stagione de La Porta Rossa.

La carriera di Veronika Logan

Figlia d’arte del musicista Michael Logan e della modella Antonella Desimone, Veronika ha iniziato il proprio percorso come modella per poi approdare sul piccolo schermo nel 1984 nel film I ragazzi della valle misteriosa di Marcello Aliprandi. Il suo nome arriva al grande pubblico quando prende parte alla soap opera di Canale 5, Vivere ideata da Cristiana Farina e Lorenzo Favella, dove interpreta il ruolo di Chiara Bonelli. Da allora Logan non si è più fermata prendendo parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche oltre che partecipando a diversi programmi come Cos’è Cos’è e Non è la Rai.

L’ispettore Coliandro

Indubbiamente uno dei prodotti di maggiore successo che la vedono coinvolta è L’ispettore Coliandro, serie in onda dal 2006 su Rai 2 con la regia dei Manetti Bros, dove interpreta il ruolo di della dottoressa Longhi. Dal 15 settembre la serie, dopo una pausa di quasi 3 anni, è tornata con l’ottava stagione composta da 4 episodi che vedranno i protagonisti immersi in nuovi coinvolgenti misteri.

LEGGI ANCHE—>Qui giovanissima agli inizi di carriera, oggi una delle protagoniste de Il Paradiso delle Signore: la riconoscete?

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Veronika è molto riservata nonostante in passato alcune delle sue relazioni siano finite al centro del gossip come quella avuta con il musicista Alberto Ferrari dei Verdena o con l’attore Kim Rossi Stuart. Inoltre l’attrice per un periodo ha anche convissuto a Los Angeles con l’attore Sean Patrick Flanery conosciuto sul set de Le avventure del giovane Indiana Jones.