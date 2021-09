Avete mai visto la moglie dell’attore Giuseppe Zeno? Lei famosissima attrice

Giuseppe Zeno è uno degli attori più amati dagli italiani. Vanta di un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto ha avuto ruoli di spicco sia nel piccolo schermo che al cinema. Non tutti sanno che è sposato con una collega dotata di un fascino indescrivibile. Ecco di chi si tratta.

La carriera di Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno è nato l’8 maggio a Napoli nel 1976. Ha frequentato l’accademia d’arte drammatica della Calabria per poi studiare in quella di Varsavia. Nel 1997 ha esordito nel teatro con Le troiane di Euripide. Grazie a questa opportunità lavorativa ha viaggiato per il mondo con varie tournée teatrali e una volta tornato in Italia si è dedicato anche alla recitazione per film e serie televisive. Ha avuto dei ruoli in un Incantesimo 5, Un posto al sole, Gente di mare e L’onore e il rispetto. Nel 2015 è approdato in Rai grazie alla serie Il paradiso delle signore. Nel 2018 ha fatto parte della terza stagione della serie Tutto può succedere. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Per quanto riguarda la vita privata è legato all’attrice Margareth Madè. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

Margareth, una modella e attrice d’eccezione

Giuseppe Zeno e Margaret si sono sposati il 20 agosto 2016 a Siracusa e sono diventati genitori di Angelica e Beatrice. La moglie è nata a Paternò e fin da piccola la sua bellezza non è passata inosservata. Infatti nel 2000 ha vinto il concorso New model today e così ha iniziato a sfilare in vari programmi televisivi. Allo stesso tempo è stata testimonial di alcune campagne pubblicitarie. Dopo la carriera di modella, ha deciso di studiare recitazione e ha il suo primo ruolo nel film Baarìa. La critica l’ha definita la nuova Bellucci, un’etichetta che sicuramente avrà gratificato il suo lavoro davanti alle telecamere. Nel 2014 ha avuto modo di lavorare accanto a Vincenzo Salemme nel film …e fuori nevica. Inoltre si è messa anche alla prova nella danza partecipando alla undicesima edizione del talent show Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. I telespettatori ricorderanno sicuramente che ha fatto coppia con il maestro Samuel Peron. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino strepitoso. Del resto non poteva essere diversamente per stare accanto a un uomo come Giuseppe Zeno.

Nuova avventura televisiva per Zeno

Il matrimonio è avvenuto senza renderlo pubblico prima della celebrazione. Si sono sposati in una bellissima località della Sicilia: Ortigia. Adesso vedremo nel piccolo schermo Giuseppe Zeno in coppia con Anna Valle nel nuovo telefilm Luce dei tuoi occhi. I due attori hanno garantito che sapranno entusiasmare il vasto pubblico della Mediaset. Sono molto amati e terranno compagnia per circa 6 puntate.

