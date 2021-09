Amici, conoscete il marito di Anna Pettinelli? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Avete mai visto il marito di Anna Pettinelli? Anche lui lavora nel mondo dello spettacolo, ma non si occupa di musica.

Il 19 settembre si sono ufficialmente aperte le porte della scuola di Amici. Il popolare e longevo talent show condotto da Maria De Filippi è ormai giunto alla 21esima edizione. Un traguardo non da poco, il cui merito va sicuramente alla padrona di casa di Canale 5 e alle attente scelte compiute per mettere su un cast con i fiocchi. Sono tanti, infatti, i professionisti che ogni anno seguono il percorso artistico degli aspiranti cantanti e ballerini, aiutandoli a percorrere passo dopo passo la strada verso il mondo della musica e della danza. Tra questi, nello specifico tra i famosi “professori” del programma, anche in questa stagione troviamo, al fianco dello storico volto della trasmissione Rudy Zerbi, un’altra conduttrice radiofonica: Anna Pettinelli. Figura centrale in RDS, è conosciuta al grande pubblico anche come opinionista e conduttrice televisiva. Ma sapete, invece, chi è il suo compagno di vita?

Chi è il marito di Anna Pettinelli

Nato a Monza il 7 gennaio 1975, il marito di Anna Pettinelli gravita anche lui intorno al mondo dello spettacolo. Si tratta del famoso doppiatore Stefano Macchi. Diplomato presso l’istituto paritario Leone Dehon di Monza, di lui si sa che fin da piccolo ha coltivato la passione per la recitazione, che lo ha portato innanzitutto a iscriversi al “Seminario sull’uso della voce” diretto da Matteo Belli. Successivamente, ha proseguito gli studi nel settore diplomandosi all’Istituto Internazionale di Teatro di Kuniaki Ida nel 2000.

La carriera di Stefano Macchi

Attualmente Stefano Macchi è considerato tra i migliori doppiatori attivi in Italia. E infatti ha prestato la voce a innumerevoli personaggi famosi. La sua ottima conoscenza della lingua croata, inoltre, lo ha spesso portato a doppiare anche figure dell’est Europa. Tra i volti a cui ha dato voce c’è, ad esempio, Fabrice personaggio dei “Minions”, Raphal Zawierucha in “C’era una volta a Hollywood” e Cristian Iacob in “Ghost Rider – Spirito di vendetta”. Recentemente, ha prestato la voce al personaggio di Travis Montgomery (interpretato dall’attore Jay Hayden) in “Station 19”: serie televisiva spin off della celebre “Grey’s Anatomy”.

L’esperienza come attore

Stefano Macchi ha anche lavorato in qualità di attore, prendendo parte a fiction di successo come “Don Matteo”, “Un posto al sole”, e la storica “Casa Vianello”. Sul suo curriculum vanno aggiunte anche diverse esperienze a teatro in vari spettacoli come “Arlecchino servo di due padroni”, “Re Lear” e “Molto rumore per nulla”. Una curiosità? Quest’anno ha anche partecipato al programma di Rai 1 “I soliti ignoti”!

Stefano Macchi e Anna Pettinelli

Da non dimenticare che Stefano Macchi e Anna Pettinelli, come coppia, hanno preso parte nel 2019 al reality “Temptation Island Vip” condotto da Alessia Marcuzzi. Dal programma sono usciti insieme e la loro relazione è proseguita senza intoppi. Del resto, anche se non ufficialmente riconosciuti come tali in Italia, i due sono marito e moglie: il loro matrimonio è stato celebrato nel 2018 su un’isola delle Maldive!