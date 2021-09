Grande Fratello Vip, Valentina risponde indirettamente a Sonia Bruganelli: l’ex di Tommaso Eletti sbotta sui social

Una delle coppie di cui si è parlato di più della scorsa edizione di Temptation Island è stata, senza dubbio, quella formata dal giovane Tommaso Eletti e dalla sua fidanzata, la quarantenne Valentina Nulli Augusti.

Attualmente, Tommaso è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e, in occasione della sua prima nomination, nella puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha aperto una parentesi interamente dedicata a lui. Una delle opinioniste del reality, Sonia Bruganelli, ha espresso la propria opinione riguardo al percorso di Tommaso a Temptation. Le parole di Sonia sono arrivate direttamente alle orecchie di Valentina, la quale ha deciso di dire la sua. Ecco che cosa è successo.

Sonia Bruganelli senza peli sulla lingua

Durante il momento a lui dedicato nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso ha fatto riferimento anche alla sua ex compagna, Valentina Nulli Augusti, con la quale ha affrontato il viaggio nei sentimenti presso l’Is Morus Relais. Le due opinioniste del reality, come è giusto che sia, sono state chiamate in causa per esprimere la propria opinione riguardo al rapporto tra Valentina e Tommaso. A tal proposito, Sonia Bruganelli ha “difeso” il giovane concorrente, mettendo invece in discussione l’operato di Valentina.

Ecco il pensiero espresso dall’opinionista: “Secondo me non stai solo cambiando (riferendosi a Tommaso), ma credo che tutto quello che hai vissuto non sia stata neanche tutta colpa tua, perché una donna di 40 anni avrebbe dovuto rendersi conto, secondo me, anche del pericolo che potevi trovare in una situazione come quella del reality che hai vissuto. […] Per cui forse (Valentina, ndr) avrebbe dovuto, tutelarti un po’ di più, magari facendoti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality dove tu hai potuto solo dare il peggio di te”.

Leggi anche—>Giorgio Manetti asfalta Gemma ed elogia Isabella Ricci. “Lei non ha bisogno di rifarsi il seno”

Leggi anche—>Francesco Totti, conoscete la sua ex compagna Maria Mazza? Chi c’era nella sua vita prima di Ilary Blasi

La reazione di Valentina

Le parole di Sonia Bruganelli non sono di certo passate inosservate e, nelle ore successive, Valentina Nulli Augusti ha deciso di rispondere indirettamente all’opinionista. Tramite una Insta stories da lei stessa pubblicata, la ex fidanzata di Tommaso ha affermato quanto segue: “A volte quando sento certo persone parlare e affermare determinate cose mi chiedo se siano frutto di riflessione o si apra la bocca per sentenziare senza discernimento”.

Tommaso e Valentina hanno partecipato a Temptation Island per volere di lei. La donna, infatti, si lamentava dell’eccessiva gelosia del ragazzo, spesso causa di litigi e forti incomprensioni. Il loro viaggio nei sentimenti è terminato prima del previsto in quanto Tommaso, furioso a causa di alcuni comportamenti secondo lui eccessivi avuti da Valentina all’interno del villaggio, ha iniziato un flirt con la tentatrice Giulia Cerini.