Grande Fratello Vip, Alex Belli rivela: presi provvedimenti legali contro le sue ex | Cosa è accaduto

A distanza di più di una settimana dall’inizio del Grande Fratello, all’interno della casa si stanno iniziando a instaurare i primi rapporti di amicizia. Durante le dirette e i day-time non è raro assistere a momenti in cui, alcuni concorrenti, decidono di raccontare agli altri qualcosa in più riguardo alla propria vita. A tal proposito, durante una chiacchierata con due coinquiline, Alex Belli ha fatto delle rivelazioni riguardo ad alcune delle sue ex compagne.

Gli appassionati di gossip sapranno sicuramente che prima di prendere in sposa Delia Duran, Alex Belli (di cui il nome completo è Alessandro Gabelli) ha avuto due storie delle quali si è molto parlato: quella con la modella Katarina Raniakova (con la quale è anche convolato a nozze), e quella con l’influencer Mila Suarez. Ebbene, durante una chiacchierata con Carmen Russo e Jessica Hailé Selassié, l’attore ha confessato di aver diffidato entrambe le sue ex compagne prima dell’inizio del reality. Ovviamente, la reazione di una delle due donne, Mila Suarez, non ha tardato ad arrivare. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mila Suarez diffidata da Alex Belli

In uno dei tanti momenti di confidenze all’interno della casa, Alex Belli ha rivelato a Carmen Russo e a Jessica, la maggiore delle principesse, che per evitare di dare la possibilità ad alcune persone di rovinare la propria esperienza al GF, prima di partire per il reality ha deciso di diffidare la sua ex moglie Katarina Raniakova, e la sua ex fidanzata Mila Suarez.

Ed è stata proprio la bella Mila, dopo aver sentito le parole di Alex, a replicare tramite social in maniera molto diretta: “Purtroppo mi vedo costretta a precisare alcuni punti relativi a questioni passate che avrei volentieri fatto a meno di affrontare. Premetto che, dopo essermi ampiamente confrontata con i miei legali, sono pienamente consapevole delle mie azioni e disposta a pagare fino all’ultimo centesimo pur di difendere la mia immagine, ma soprattutto la mia dignità. In uno stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura nonché tutelare la propria persona e tutto ciò che le è caro”.

L’influencer, inoltre, ha concluso il suo sfogo affermando quanto segue: “Non accetto lezioni di vita e non mi faccio intimorire con diffide legali da parte di chi, a mio modesto giudizio, non può certamente essere considerato un esempio di moralità e correttezza. Vorrei solo ricordare al sig. Gabelli e alla sua cara Duran che, quando la sottoscritta partecipò al GF, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà facendo facendo riferimento ai miei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontane anni luce dal mio stile di vita e dal mio modo di essere”.

Ombre dal passato

Mila Suarez e Alex Belli nel 2017 hanno condiviso una breve storia d’amore. All’epoca, l’attore aveva appena messo fine al suo matrimonio con Katarina Raniakova, mentre l’influencer era reduce dalla relazione con Fabrizio Corona. Per la coppia i problemi sono iniziati molto presto e, poco tempo dopo l’inizio della loro convivenza, Mila e Alex hanno deciso di lasciarsi.

In seguito alla fine della loro relazione, Mila ha spesso accusato l’attore di averla tradita con Delia Duran, l’attrice venezuelana con la quale Alex è attualmente sposato. Belli, per contro, ha sempre dichiarato di aver conosciuto Delia dopo la fine della relazione con Mila, sul set di una fiction alla quale entrambi stavano lavorando.

Cosa deciderà di fare Mila Suarez? Rispetterà il volere di Alex o irromperà nella casa per avere un confronto con il suo ex, nonostante la diffida ricevuta?